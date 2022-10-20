Рашисти починають втікати з міста-супутника ЗАЕС

Загарбники вивозять награбоване майно

Вчора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських терористів та окупаційної «адміністрації» Енергодара почали вивозити награбоване майно. Про це повідомляє Енергоатом.

«Паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонскій та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодара», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, було зафіксовано масове пограбування готелю «Скіфський». Рашисти виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі.

«Така собі евакуація з пограбунком, або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним «воєнного стану» на тимчасово окупованих Росією українських територіях», – зазначили в компанії.

Раніше повідомлялося, що окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Росії.

Нагадаємо, голова «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС висока небезпека атомної аварії, ситуація з кожним тижнем лише погіршується. Котін вважає, що тривалі перебої з електроживленням станції можуть призвести до другої «Фукусіми».

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.