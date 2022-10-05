«Енергоатом» відреагував на указ Путіна про анексію ЗАЕС 

Нікчемні та неадекватні укази Кремля українців не цікавлять

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» вважає нікчемними, абсурдними та неадекватними указ кремлівського диктатора Володимира Путіна та інші видані в Росії «документи» щодо Запорізької АЕС. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій «Енергоатомом».

Підприємство нагадує, що указом президента України від 4 жовтня №687 «Про нікчемність актів, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України», визнаються нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази Путіна про анексію українських територій та будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації.

«Запорізька АЕС продовжуватиме працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі», – йдеться в повідомленні.

Також в МАГАТЕ заявили, що на Запорізькій АЕС планують перезапустити один із шести реакторів, які зараз усі перебувають у режимі холодної зупинки. Наразі хочуть запустити п'ятий блок.

Нагадаємо, 5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Тим часом стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні, 5 жовтня вирушив до Києва для обговорення питання ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.