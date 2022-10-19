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Данілов пояснив, навіщо Путіну воєнний стан на загарбаних територіях

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Данілов пояснив, навіщо Путіну воєнний стан на загарбаних територіях
Підступний план Путіна Кремля – виселення українців 
фото з відкритих джерел

Воєнний стан дозволить загарбникам примусово переселяти людей 

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що оголошений кремлівським диктатором Володимиром Путіним воєнний стан на анексованих територіях – це підготовка до масової депортації українців у депресивні регіони Росії. Про це він написав у Twitter.

«Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони РФ для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений Росією в Криму й залишився не покараний», – йдеться в повідомленні. 

Данілов пояснив, навіщо Путіну воєнний стан на загарбаних територіях фото 1

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував оголошений російським диктатором Володимиром Путіним «воєнний стан» на тимчасово окупованих українських територіях. Представник Банкової наголосив, що нове рішення Путіна нічого не змінює для України.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 19 жовтня, заявив про рішення запровадити воєнний стан на території тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Під час введеного Путіним воєнного стану забороняється виїзд місцевих жителів за межі країни, також запроваджується військова цензура у сфері комунікацій та контролю за телефонними переговорами. У зоні дії воєнного стану не проводяться вибори президента, депутатів Держдуми, сенаторів та до органів місцевого самоврядування.

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Теги: злочин населення анексія РНБО воєнний стан

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