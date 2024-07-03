Росія окупувала мікрорайон «Канал» міста Часів Яр – DeepState

Відхід з мікрорайону є логічним, хоч і важким рішенням, зазначають аналітики

«Канал» вигідно було тримати, коли ворог був на підступах», – DeepState

Російські військові окупували мікрорайон «Канал» в місті Часів Яр, Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

«Подальше утримання в руїнах та проблеми з логістикою тільки збільшать втрати, тому відхід з мікрорайону є логічним, хоч і важким рішенням. «Канал» вигідно було тримати, коли ворог був на підступах», – йдеться у повідомленні.

Командир ТГр «Реванш» Богдан Ходаковський також описав ситуацію з мікрорайоном: «Ворог повністю окупував район «Канал» міста Часів Яр. Ціною величезних втрат та фактичного знищення усіх багатоповерхівок, росіяни досягли успіху. І попри неспівмірні втрати, втрата Часового Яру стала ближчою. В перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донеччини».

Нагадаємо, що Росія не вважає доцільною широкомасштабну операцію з наступу на Костянтинівку з кількох напрямків. Таке припущення робить Інститут вивчення війни, зважаючи на нинішні наступальні дії РФ на торецькому напрямку.