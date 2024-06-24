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Окупанти просунулися на Запоріжжі: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти просунулися на Запоріжжі: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські сили здійснили контратаку на північ і північний схід від Харкова

Російські загарбники просунулися на заході Запорізької області, поблизу Роботиного, та на захід від Донецька. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що 23 червня українські сили здійснили контратаку на північ і північний схід від Харкова. 23 червня речник Угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що російські військові намагаються вивести з району Вовчанська частини, які втратили боєздатність.

Російські війська продовжували наступ уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 22 і 23 червня, але не зробили підтвердженого наступу. 

22 і 23 червня російські війська продовжували наземні атаки на Сіверському напрямку, однак підтвердженого просування на лінії фронту не було. Генштаб ЗСУ повідомив, що 22 і 23 червня російські війська здійснили штурм на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського, на південний схід від Сіверська в районі Спірного та на південь від Сіверська в районі Виїмки.

Російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Окупанти продовжували штурм в районі Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець підтвердив, що російські війська нещодавно захопили Шуми, і заявив, що російські війська просунулися до околиць Північного, на південний схід і схід від Торецька відповідно. Машовець зазначив, що Шуми є дуже маленьким населеним пунктом, і підрахував, що російські війська просунулися на ділянці приблизно 2-2,3 кілометра в глибину і 3,5-3,6 кілометра в ширину. 

Російські блогери стверджували, що 23 червня російські війська повністю захопили Новоолександрівку і Яснобродівку. Деякі російські блогери стверджували, що є непідтверджена інформація про просування російських військ до Воздвиженки (на північний захід від Авдіївки та Новоолександрівки).

Окупанти нещодавно незначно просунулися на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 червня, показують, що російські війська незначно просунулися в межах західної Красногорівки.

Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області на тлі продовження позиційних боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Роботиного.

23 червня тривали позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок та на островах у дельті річки Дніпро.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2024 року
Теги: окупанти Генштаб фронт наступ штурм

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