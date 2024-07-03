Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2024 року

Упродовж дня агресор наростив зусилля на Покровському напрямку

Протягом доби противник завдав по території України 41 авіаудар, зокрема, скинув 58 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли 457 дронів-камікадзе та провели майже 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

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Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 136 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіше було на Покровському і Торецькому напрямках. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу.

На Харківському напрямку

Російські терористи шість разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Глибокого. У Вовчанську ще триває бій. Ситуація контрольована.

За наявною на цей час інформацією, протягом доби, ворог втратив 144 особи вбитими та пораненими і 77 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк, дві артсистеми, 10 автомобілів, чотири пункти управління та склад пально-мастильних матеріалів. Окрім того, пошкоджено три гармати, одну РСЗВ, танк, два авто та дві одиниці спецтехніки. Підрахунок триває.

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На Куп’янському напрямку

Десять разів ворог атакував наші позиції. Поблизу Синьківки концентрує зусилля – відбито п’ять атак, ще одна – продовжується. Також, дві спроби ворога просунутись вперед стримують наші воїни біля Стельмахівки.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

За день російські війська 16 разів атакували українських захисників в районах чотирьох різних населених пунктів. На цей час продовжуються шість боєзіткнень. Ворог концентрує свої зусилля поблизу Греківки і Тернів. Окрім того, атакував наші позиції у районах Невського і Макіївки. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки. Успіху не мав.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Зазнали невдачі вісім спроб загарбників просунутися поблизу Часового Яру і Кліщіївки. На даний час точаться бої ще у трьох локаціях в районах Калинівки, Іванівського та Часового Яру.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ситуація напружена. окупанти 24 рази атакували поблизу Деліївки, Торецька, Південного, Нью-Йорка і Північного. 15 боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у дев’яти локаціях.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Упродовж дня агресор наростив зусилля – загалом здійснив 43 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 31 атаку українські захисники вже відбили, ще 12 боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки. Окупанти на напрямку втрачають багато живої сили – за сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 350 військовослужбовців ворога. Також знищено і пошкоджено як мінімум 11 гармат та мінометів. Втрати загарбників уточнюються.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 11 бойових зіткнень. Окупанти намагалися безуспішно просунутися в районах населених пунктів Георгіївка і Парасковіївка. Біля Красногорівки, де ворог зосереджує зусилля, п’ять атак вже відбито, бойові дії тривають.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Чотири штурмових дії ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

мапа: deepstate

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 861-й день повномасштабної війни в Україні.