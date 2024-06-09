Ураження Су-57 у Росії: що відомо про найсучасніший ворожий винищувач

Вартість Су-57 оцінюється від 8 до 10 млрд доларів

У суботу 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ було вперше в історії уражено багатоцільовий винищувач Су-57. «Главком» зібрав головні відомості про цей літак.

Су-57 – це російський багатоцільовий винищувач, який РФ класифікує як літак п’ятого покоління, тобто найсучасніший тип реактивних винищувачів. Повітряне судно розробило російське дослідно-конструкторське бюро ім. Сухого.

Перший політ Су-57 було здійснено у січні 2010 року. У 2019 році Росія заявляла про початок серійного виробництва таких літаків, у 2020 році – про випуск першого серійного Су-57.

Технічні характеристики Су-57

Екіпаж: одна людина

Довжина: 19,7 м

Розмах крила: 14 м

Висота: 4,8 м

Маса: порожнього – 18,5 т; нормальна злітна маса: з 63% палива – 26,% т; зі 100% палива – 30 т.

Максимальна швидкість на висоті: М 2,45 (близько 2600 км/год), максимальна безфорсажна швидкість 2 M (приблизно 2100 км/год).

Тривалість польоту: до 5,8 години

Практична стеля: 20 000 м

Вартість Су-57 оцінюється від 8 до 10 млрд доларів.

Виняткові характеристики літака п’ятого покоління

Літакам п’ятого покоління, до яких Росія відносить Су-57, мають бути властиві кілька виняткових характеристик, серед яких:

високоефективні двигуни;

можливість крейсерського польоту на надзвукових швидкостях без використання форсажу;

високі швидкісні показники (максимальна безфорсажна швидкість – не менше Мах 2);

надманевреність;

кардинальне зменшення помітності літака, зокрема радіолокаційної та інфрачервоної, завдяки стелс-технологіям (зміні геометрії літака і сопел двигунів; застосуванню радіопрозорих композиційних матеріалів і радіопоглинаючих покриттів, а також завдяки переходу бортових датчиків на пасивні методи отримання інформації та режими підвищеної прихованості).

Проте, як зазначають українські експерти, на практиці російський Су-57 не відповідає кільком з цих характеристик.

«Нинішній Су-57, про який в РФ спершу заявляли, ніби він матиме нове оснащення, пласке сопло – реалізувати цього не змогли, літає на модернізованих двигунах від Су-27. Фактично це натягнутий на глобус літак 4+ покоління», – пояснює головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков в інтерв’ю nv.ua.

«У росіян немає інтеграції бойових систем управління в Су-57… Це потрібні системи обміну інформацію дуже високого рівня, з дуже високою здатністю до передавання великих обсягів інформації», – зазначив авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

Скільки літаків Су-57 має Росія

Авіаексперти констатують, що Росії досі не вдалося налагодити масовий випуск літаків Су-57, зокрема і через вплив санкцій. Тож на озброєнні у ворога їх небагато.

«Ідеться десь до ескадрильї літаків [12 одиниць], із яких половина – це дослідні зразки і не факт, що вони мають повну комплектацію. Росіяни сильно «хімічать» і, як я зрозумів, брали дослідні зразки в дослідну експлуатацію і таким чином розмивали реальну кількість літаків», – зазначив Катков.

Нагадаємо, що бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 25 травня знищили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.

Раніше, 18 травня, українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною.

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До слова, 11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.