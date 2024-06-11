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Візит Зеленського до Німеччини та знищення ворожого Су-25. Головне за 11 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Візит Зеленського до Німеччини та знищення ворожого Су-25. Головне за 11 червня
фото з відкритих джерел

Президент України прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України

Візит Зеленського до Німеччини, знищення ворожого Су-25, Хантера Байдена визнано винним у справі про незаконне зберігання зброї. «Главком» склав добірку новин 11 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Хантера Байдена визнано винним у справі про незаконне зберігання зброї

Присяжні визнали сина президента США Хантера Байдена винним у справі про незаконне зберігання зброї. Тепер йому загрожує в'язниця.

Хантера Байдена визнано винним за всіма трьома пунктами. Присяжні радилися близько трьох годин, перш ніж винести свій вердикт.

Після вердикту син президента США залишив зал суду зі своєю дружиною Меліссою та першою леді США Джилл Байден.

За інформацією Associated Press, Хантеру Байдену загрожує до 25 років ув'язнення за всіма трьома пунктами звинувачення.

Готував ракетний удар по «Мотор Січі». СБУ затримала на гарячому «крота» ФСБ

Служба безпеки зірвала спробу ФСБ отримати актуальні дані геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя.

За даними контррозвідки СБУ, ворога цікавили координати цехів ПАТ «Мотор Січ» та ще одного машинобудівного заводу, які виробляють комплектуючі для авіації Збройних сил України.

Насамперед агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та БПЛА.

Українські захисники знищили ворожий літак Су-25

Сили оборони на Покровському напрямку знищили ворожий літак Су-25.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку за уточненою інформацією, вчора ворог втратив 259 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25.

Візит Зеленського до Німеччини

У ніч на 11 червня президент України прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. З ним президент України говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь.

Під час візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський  зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром. Сторони обговорили потреби України на тлі атак РФ на енергетику і боїв на фронті, очікування від Саміту миру та партнерство між містами і громадами двох країн для відновлення України.

Також Зеленський разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом відвідали 21-шу ракетну групу сил протиповітряної оборони ФРН.

«Бухарестська дев’ятка» може виключити Угорщину зі свого складу через Україну

Оборонна ініціатива «Бухарестська дев’ятка» обмірковує обмежити Угорщині доступ до майбутніх зустрічей групи через блокування Будапештом рішень про підтримку України.

За даними джерел Financial Times, дискусії про виключення Будапешта «дуже серйозні». Нещодавні зустрічі членів ініціативи характеризувалися «жорсткими» дискусіями. За словами співрозмовиників видань, буде важко організувати майбутні зустрічі, якщо вони не стануть більш спільними.

На останніх засіданнях Угорщина наклала вето на спільні висновки групи, пов’язані зі збільшенням допомоги Україні, а також на схвалення будь-яких кроків НАТО щодо посилення військової підтримки України.

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Теги: війна Володимир Зеленський президент винищувач окупанти СБУ

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