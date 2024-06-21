Україна веде перемовини з ЄС щодо повернення додому чоловіків з-за кордону

Міністр внутрішніх справ розповів про переговори з країнами Європейського Союзу

За словами Клименка, нині країни ЄС здебільшого не планують повертати чоловіків

Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу щодо можливості повернення з-за кордону чоловіків, які нелегально перетнули кордон. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Звичайно, що кожна країна Європейського союзу діє за законами і за правилами Єврокомісії. Тому ці переговори будуть тривати і надалі щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон», – запевнив Клименко.

За словами міністра, нині країни ЄС здебільшого не планують повертати таких громадян.

Він розповів, що щодня на спробах незаконно перетнути кордон затримують «десятки людей». Проте очільник МВС відмовився назвати статистику за весь час повномасштабної війни – наголосив, що «цифри закриті». Водночас на припущення журналістки щодо «десятків тисяч» чоловіків Клименко відповів, що це «завищена цифра».

У деяких випадках суміжні країни повертають назад в Україну ухилянтів, які незаконно перетнули кордон. Але так відбувається далеко не завжди. Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Демченко зауважив, що Україна має відповідні угоди із сусідами щодо повернення назад осіб, які незаконно перетнули кордон.

До слова, очільник МВС України Ігор Клименко розповів, що його єдиний 27-річний син мобілізувався до війська.