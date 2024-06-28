РФ не вважає доцільною широкомасштабну операцію з наступу на Костянтинівку – ISW

Також аналітики припускають, що війська РФ прагнуть просуватися у бік Покровська

Росія не вважає доцільною широкомасштабну операцію з наступу на Костянтинівку з кількох напрямків. Таке припущення робить Інститут вивчення війни, зважаючи на нинішні наступальні дії РФ на торецькому напрямку. Про це мовиться в свіжому звіті ISW щодо ситуації на фронті.

Костянтинівка є південним краєм смуги з чотирьох великих українських міст, що становить основу оборони України в Донецькій області.Окупаційні сили досягли відносно швидкого тактичного успіху на північний захід від Авдіївки в квітні 2024 року, і ISW тоді оцінив, що вони, можливо, мали намір просунутися на північ через шосе H-20 (Донецьк-Костянтинівка) у бік Костянтинівки, щоб підтримати наступ на Часів Яр.

Однак за останні місяці російським військам не вдалося захопити Часів Яр або досягти подальших значних тактичних успіхів у місті, а темпи просування росіян на північний захід від Авдіївки з того часу значно сповільнилися.

Російська операція з просування на північ по шосе Н-20 і на захід від Часового Яру також мала б на меті оточення українських військ в районі Торецька, що є серйозним завданням, яке російські війська не могли виконати протягом усього повномасштабного вторгнення.

Війська РФ прагнуть просуватися у бік Покровська

Нинішні наступальні операції РФ на захід і південний захід від Авдіївки, а також зосередження уваги Росії на наступі на північний захід від Авдіївки в напрямку шосе Т0504 (Костянтинівка-Покровськ) дозволяють зробити наступне припущення.

Що війська РФ нині прагнуть просуватися на захід, у бік Покровська. Замість того, щоб дотримуватися операцій, які могли б підтримати захоплення Костянтинівки з півдня та сходу.

В Інституті також припускають, що російське військове командування має намір провести операції на Торецькому напрямку для підтримки передбачуваного наступу з Часового Яру в бік Костянтинівки в рамках вужчої наступальної операції із захоплення міста.

З іншого боку, російські війська можуть не мати наміру досягати значних тактичних успіхів на Торецькому напрямку і можуть сподіватися, що наступальні операції в цьому районі чинитимуть тиск на українські сили на більш широкій лінії фронту в Донецькій області і сприятимуть успіхам на Часівярському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, днями в ISW проаналізували просування ЗСУ в межах Вовчанська.