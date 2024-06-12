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У Криму пролунали вибухи, окупанти перекрили Кримський міст

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Криму пролунали вибухи, окупанти перекрили Кримський міст
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Севастополі та Євпаторії прогриміли потужні вибухи

У ніч на 12 червня у кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Про це пише Telegram-канал «Кримський вітер».

Сильні вибухи чути у Бахчисарайському районі, у місті Севастополі. Очевидці повідомляють про проліт ракети. Ймовірно, пролунало близько 20 вибухів у районі Бельбека.

Також загарбники вчергове перекрили Кримський міст. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, окупанти закликали зберігати спокій.

Нагадаємо, у ніч на 8 червня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розвозжаєв заявив про нібито знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя. 

Як повідомлялося, Міноборони країни-агресорки заявило, що у ніч на 7 червня сили протиповітряної оборони знищили або перехопили 28 безпілотників над трьома областями, а також над тимчасово окупованим Кримом та Азовським морем. Про це повідомляють росЗМІ.

Наразі триває 840-й день повномасштабної війни. Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.

 
 

Теги: окупанти Міноборони Telegram Кримський міст вітер

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