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Росія п'ять разів за ніч атакувала Івано-Франківськ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія п'ять разів за ніч атакувала Івано-Франківськ
Військові відбивали ворожі атаки на Івано-Франківськ у ніч проти 10 жовтня
фото: Повітряні сили ЗСУ (ілюстративне)

Під час ворожих атак у місті працювали сили протиповітряної оборони

У ніч проти 10 жовтня російські війська п'ять разів атакували Івано-Франківськ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову обласної військової адміністрації Світлану Онищук.

Онищук подякувала силам протиповітряної оборони та всім військовим, які цієї ночі протидіяли російським атакам.

Окремо голова ОВА звернулася до жителів із попередженням про небезпеку, яку можуть становити уламки безпілотників та інші підозрілі предмети після обстрілів. У разі виявлення таких предметів мешканців закликали не наближатися до них, не торкатися та не намагатися самостійно переміщувати. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити екстрені служби за номерами 101 або 102.

Також Онищук закликала жителів області залишатися пильними та дотримуватися правил безпеки. Інформації про постраждалих, пошкодження чи руйнування немає.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків також подякував силам протиповітряної оборони за роботу під час нічних атак та закликав жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Напередодні, внаслідок нічної російської атаки 9 жовтня, в Івано-Франківську загинула людина. Після обстрілу в місті виникли пожежі, зокрема загорілася будівля, суха трава та чагарники. Рятувальники оперативно ліквідували займання. 

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Теги: Івано-Франківщина Івано-Франківськ обстріл

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