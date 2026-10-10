Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди

Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення

Російські війська вранці 10 жовтня завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Влучання зафіксували у п’ятиповерховому житловому будинку. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис виконувача обов’язків очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

З-під завалів пошкодженої п’ятиповерхівки рятувальники дістали жінку. Вона була при свідомості, її передали медикам швидкої допомоги.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. За інформацією ОВА, під завалами можуть залишатися люди. Кількість постраждалих та інші наслідки російського удару уточнюються.

На місці працюють екстрені служби. Рятувальники продовжують розбирати завали та перевіряти, чи є під ними люди.

Михайло Семікін закликав жителів міста дбати про власну безпеку та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

На відео, оприлюдненому в Telegram, показано одне з місць влучань у Запоріжжі. Обставини та масштаби руйнувань уточнюються.

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Крім того, внаслідок удару по одній з багатоповерхівок частково зруйнований один із під’їздів. Обвалилися конструкції на рівні другого поверху. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди.

Нагадаємо, 6 жовтня російські війська вже атакували житлову забудову Запоріжжя. Тоді внаслідок удару по житловому будинку виникла пожежа, а згодом стало відомо про п’ятьох постраждалих.