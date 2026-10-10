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Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди
Наслідки російського удару по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення

Російські війська вранці 10 жовтня завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Влучання зафіксували у п’ятиповерховому житловому будинку. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис виконувача обов’язків очільника Запорізької обласної військової адміністрації Михайла Семікіна.

З-під завалів пошкодженої п’ятиповерхівки рятувальники дістали жінку. Вона була при свідомості, її передали медикам швидкої допомоги.

Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди фото 1

Пошуково-рятувальні роботи тривають. За інформацією ОВА, під завалами можуть залишатися люди. Кількість постраждалих та інші наслідки російського удару уточнюються.

Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди фото 2

На місці працюють екстрені служби. Рятувальники продовжують розбирати завали та перевіряти, чи є під ними люди.

Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди фото 3

Михайло Семікін закликав жителів міста дбати про власну безпеку та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди фото 4

На відео, оприлюдненому в Telegram, показано одне з місць влучань у Запоріжжі. Обставини та масштаби руйнувань уточнюються.

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Крім того, внаслідок удару по одній з багатоповерхівок частково зруйнований один із під’їздів. Обвалилися конструкції на рівні другого поверху. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди.

Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди фото 5
Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: під завалами можуть бути люди фото 6

Нагадаємо, 6 жовтня російські війська вже атакували житлову забудову Запоріжжя. Тоді внаслідок удару по житловому будинку виникла пожежа, а згодом стало відомо про п’ятьох постраждалих.

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Теги: Запоріжжя пожежа будинок відео

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