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Окупанти атакували Одещину реактивними дронами: постраждали четверо людей

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти атакували Одещину реактивними дронами: постраждали четверо людей
На місцях влучань працюють екстрені служби
фото: Одеська ОВА

Унаслідок атаки також пошкоджені приватні будинки та автоцистерна

Російські окупанти атакували Одеську область реактивними безпілотниками. Внаслідок удару, за попередніми даними, постраждали четверо людей. Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація, пише «Главком».

Внаслідок атаки пошкоджено дахи та скління приватних житлових будинків. Також пошкоджень зазнала автоцистерна.

На місцях влучань працюють екстрені служби. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки. Інформація про масштаби пошкоджень та кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали люди.

Також уночі 17 вересня російські терористи масовано атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок цього постраждали люди. Зафіксовано влучання в складську будівлю.

До того ж у ніч проти 17 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

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Теги: Одещина війна обстріл дрон

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