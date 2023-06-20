Росія розміщує ракетні комплекси біля українського кордону. Повітряні сили назвали причину
Переміщення ракетних комплексів «Бал» у Брянську область свідчить про дефіцит високоточних ракет у росіян
Росіяни нещодавно розмістили біля українських кордонів комплекс «Бал», який використовує протикорабельні ракети Х-35. Переміщення їх у Брянську область свідчить про дефіцит високоточних ракет. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
«Вочевидь, якби були пуски, вже про це було відомо. Так, поки що ми маємо ту загрозу і, відповідно, реагувати на ці загрози потрібно. Я думаю, що керівництво вище військове має вже певну певні варіанти щодо протидії і цій загрозі», – сказав Ігнат.
За його словами, цей комплекс не єдине, що має ворог. Ворог сьогодні використовує усі наявні сили та засоби для того, щоб завдавати ударів по наших позиціях по позиціях наших військ передусім проводить активну повітряну розвідку по всій лінії розмежування і по всій лінії фронту.
«Скажімо так, дуже багато безпілотників стежать за пересуванням наших військ. Противник використовує постійно винищувальну авіацію. Це СУ-35 передусім для того, щоб завдавати ударів керованими авіабомбами», – додав речник Повітряних сил.
Ігнат повідомив, що противник застосовує ці типи озброєння, зокрема, комплекс «Бал» з півночі призначений для знищення кораблів.
«Передусім так це говорить про те, що противника є певний дефіцит ракет, ракет «Калібр», ракет Х-101, Х-555, ракет «Іскандер», ракет «Кинджал». Це як альтернатива, як заміна високоточні і далекобійні зброї можуть використовуватися і ті комплекси, які є в наявності і ракети до них безпосередньо», – зазначив Ігнат.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною. Через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35.
Зазначимо, що сьогодні під час нічної атаки на Київ сили протиповітряної оборони знищили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки ворожих цілей.
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