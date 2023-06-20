Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія розміщує ракетні комплекси біля українського кордону. Повітряні сили назвали причину

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія розміщує ракетні комплекси біля українського кордону. Повітряні сили назвали причину
Окупанти розміщують ракетний комплекс «Бал» у Брянській області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Переміщення ракетних комплексів «Бал» у Брянську область свідчить про дефіцит високоточних ракет у росіян

Росіяни нещодавно розмістили біля українських кордонів комплекс «Бал», який використовує протикорабельні ракети Х-35. Переміщення їх у Брянську область свідчить про дефіцит високоточних ракет. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Вочевидь, якби були пуски, вже про це було відомо. Так, поки що ми маємо ту загрозу і, відповідно, реагувати на ці загрози потрібно. Я думаю, що керівництво вище військове має вже певну певні варіанти щодо протидії і цій загрозі», – сказав Ігнат.

За його словами, цей комплекс не єдине, що має ворог. Ворог сьогодні використовує усі наявні сили та засоби для того, щоб завдавати ударів по наших позиціях по позиціях наших військ передусім проводить активну повітряну розвідку по всій лінії розмежування і по всій лінії фронту.

«Скажімо так, дуже багато безпілотників стежать за пересуванням наших військ. Противник використовує постійно винищувальну авіацію. Це СУ-35 передусім для того, щоб завдавати ударів керованими авіабомбами», – додав речник Повітряних сил.

Ігнат повідомив, що противник застосовує ці типи озброєння, зокрема, комплекс «Бал» з півночі призначений для знищення кораблів.

«Передусім так це говорить про те, що противника є певний дефіцит ракет, ракет «Калібр», ракет Х-101, Х-555, ракет «Іскандер», ракет «Кинджал». Це як альтернатива, як заміна високоточні і далекобійні зброї можуть використовуватися і ті комплекси, які є в наявності і ракети до них безпосередньо», – зазначив Ігнат.

«Бал» – російський береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Х-35. Комплекс призначений для контролю територіальних вод і проливних зон; захисту військово-морських баз, інших берегових об'єктів та інфраструктури узбережжя; захисту узбережжя на небезпечних напрямках ймовірного висадження десанту. Дальність ураження: 120 км з ракетою Х-35 і 260 км з ракетою Х-35У.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною. Через це зростає загроза завдання ударів противником ракетами типу Х-35.

Зазначимо, що сьогодні під час нічної атаки на Київ сили протиповітряної оборони знищили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки ворожих цілей

Теги: росія кордон ракета озброєння Юрій Ігнат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З початку повномасштабного вторгнення чоловікам заборонено перетинати кордон
Чоловіки-втікачі. Чи має держава їх покарати
26 травня, 12:02
Яскраві події будуть швидшими, ніж можна очікувати
Наступ України. ЗСУ діють навіть краще, ніж можна було очікувати
11 червня, 10:07
лава  Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль каже, що Росія здатна на довгу війну
Глава німецької розвідки розповів, чи хитається режим Путіна
23 травня, 20:45
Пожежа на єдиному російському авіаносці - важкому крейсері «Адмірал Кузнєцов», 12 грудня 2019 року
Пожежа на єдиному авіаносці «Адмірал Кузнєцов». Росія знайшла винних
25 травня, 08:11
За п’ять місяців суди в РФ розглянули 1053 справи про дезертирство
Як Росія карає дезертирів: дані британської розвідки
24 травня, 10:54
Роберта Мецола виступила за якнайшвидше схвалення пропозиції Єврокомісії, яка дозволить надавати Україні більше боєприпасів
Атаки дронів на Москву. Президентка Європарламенту розповіла, чи зміниться підтримка України
31 травня, 20:24
Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Херсона
Ворог накрив Херсонщину масованим вогнем: серед постраждалих є діти
3 червня, 08:45
Обстріл Херсона під час евакуації
РФ знову обстріляла підтоплений Херсон: поранені волонтери
10 червня, 11:36
Росія потайки передала Угорщині українських полонених
Угорщина заявила, що відпустила українських полонених, яких їй передала Росія
Сьогодні, 09:04

Події в Україні

Росія розміщує ракетні комплекси біля українського кордону. Повітряні сили назвали причину
Росія розміщує ракетні комплекси біля українського кордону. Повітряні сили назвали причину
Три прильоти на Львівщині та атака дронів на Київщину: яка ситуація в регіонах
Три прильоти на Львівщині та атака дронів на Київщину: яка ситуація в регіонах
Підрив Каховської дамби. ВООЗ запросила у Росії доступ на окуповану територію
Підрив Каховської дамби. ВООЗ запросила у Росії доступ на окуповану територію
ЗСУ збили ударний вертоліт росіян на Донецькому напрямку
ЗСУ збили ударний вертоліт росіян на Донецькому напрямку
Окупанти вночі втричі влучили по Львову. Пошкоджено важливий об'єкт
Окупанти вночі втричі влучили по Львову. Пошкоджено важливий об'єкт
Угорщина заявила, що відпустила українських полонених, яких їй передала Росія
Угорщина заявила, що відпустила українських полонених, яких їй передала Росія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Нове фото Залужного вразило соцмережі. Головнокомандувач ЗСУ вдягнув цікавий значок
39K
У Львові та області пролунали вибухи (оновлено)
30K
Ядерний сценарій перейшов у стан «реальна ймовірність»
23K
Запорізька АЕС: скільки часу до трагедії? Інтерв’ю з президентом «Енергоатома»
16K
Військовослужбовиці отримали нову форму: який вона має вигляд
8187
Навіщо Росія стріляла в африканських миротворців

Новини

Атака на столицю, Данія збільшує військову допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:46
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по позиціях противника – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 06:35
ЗСУ просуваються під Бахмутом та атакують ворожі позиції – ISW
Сьогодні, 05:11
У багатьох регіонах – дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня
Сьогодні, 05:04
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту