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«Не бачимо жодних тріщин»: глава німецької розвідки розповів, чи хитається режим Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Не бачимо жодних тріщин»: глава німецької розвідки розповів, чи хитається режим Путіна
лава  Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль каже, що Росія здатна на довгу війну
фото з відкритих джерел

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини: «Росія  має певні вразливі місця,  –  головним чином, «ефективність» її збройних сил»

Позиції російського диктатора Володимира Путіна, як і раніше, міцні, і розбіжності в країні щодо війни в Україні не загрожують його перебування при владі, заявив глава  Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль. Про це пише Deutshe Welle.

«Незважаючи на окремі випадки висловлювання критики, наприклад щодо поставок боєприпасів, немає жодних ознак того, що режим починає хитатися або розвалюється. Ми не бачимо жодних тріщин у системі Путіна», - сказав він.

Каль  вважає, що Росія здатна на довгу війну, оскільки має в своєму розпорядженні достатні запаси зброї і може залучити додаткові людські ресурси у вигляді мобілізованих і добровольців. «Тому, якщо Захід не буде дуже організовано підтримувати Україну і чинити опір, то стратегія Путіна, яка передбачає ставку на довгострокову перспективу і масу, може увінчатися успіхом», –  підкреслив він.

Водночас глава німецької розвідки зазначив, що Росія  має певні вразливі місця,  –  головним чином, «ефективність» її збройних сил.

У лютому цього року Каль заявив, що Росія не готова до переговорів і намагається досягти успіху на полі бою «за допомогою чисельної переваги», щоб надалі диктувати мир на своїх умовах. Він додав, що для цього російській армії знову знадобляться люди, а мобілізаційний потенціал країни становить мільйон людей.

Каль охарактеризував поточне протистояння як «війну на виснаження». 28 січня 2022 року він передбачив, що Росія вторгнеться в Україну.

Раніше у Бундестазі закликали надати Києву ракети Taurus з дальністю 500 км. За словами депутата від опозиційної партії Християнсько-демократичний союз Родеріха Кізеветтера, Україні треба передати всі види озброєнь, які б використовувала сама НАТО, і «червоних ліній» у цьому плані бути не повинно.

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, Німеччина оголосила уточнений пакет допомоги Україні. Про це повідомляється на сторінці уряду Німеччини.

Німеччина оновила перелік допомоги для України, додавши ту, яка була анонсована 10 днів тому, на суму 2,7 млрд євро. До неї увійдуть танки Leopard 1, БМП Marder, системи ППО IRIS-T SLM та мобільні ЗРК IRIS-T SLS, радари для ППО, зенітні установки Gepard та багато іншого.

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Теги: розвідка росія Німеччина партії радари танки системи ППО

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