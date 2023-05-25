Пожежа на єдиному авіаносці «Адмірал Кузнєцов». Росія знайшла винних

Зварювальника засудили до чотирьох років позбавлення волі

У пожежі на авіаносці «Адмірал Кузнєцов», яка сталася у 2019 році, винні зварювальник та мічман, який спостерігав за його роботою. Таке рішення ухвалив суд, передають росЗМІ.

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Слідство встановило, що 12 грудня 2019 року під час ремонту авіаносного крейсера в сухому доці в Мурманську зварювальник нібито накапав металом на нижню палубу, чим викликав спалах сміття, пожежу в машинному відділенні та задимлення кількох відсіків. Внаслідок пожежі загинули двоє російських загарбників.

Дії зварювальника були визнані порушенням техніки безпеки. Його засуджено до чотирьох років позбавлення волі. Вирок мічману, який контролював його роботу, має бути ухвалений найближчим часом.

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Додамо, що це не єдина пожежа на цьому авіаносці. 22 грудня 2022 року у Мурманську (Росія) на авіаносці «Адмірал Кузнєцов» знову сталося задимлення.

До слова, 13 квітня 2022 року українським ракетам «Нептун» вдалося відправити на дно ворожий крейсер «Москва». Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.