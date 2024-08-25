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Росія обстріляла приватний сектор Сум: є загиблі та поранені

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія обстріляла приватний сектор Сум: є загиблі та поранені
Наразі рятувальники проацюють на місці події
фото: ДСНС

Внаслідок удару постраждало мирне населення

Сьогодні, ввечері 25 серпня, російські війська завдали  авіаудару по Сумській громаді. На жаль, за попередніми даними, є загиблі та поранені серед мирного населення.

Як повідомила Сумська обласна військова адміністрація, удар було здійснено по приватному сектору громади. На місці події працюють екстрені служби, постраждалим надається необхідна медична допомога.

«Сьогодні ввечері, 25 серпня ворог здійснив авіаційний удар по приватному сектору Сумської громади. За попередньою інформацією, серед мирного населення є загиблі та поранені. На місці працюють всі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога»,– йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють відповідні служби. 

Нагадаємо, що у Сумах росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру: є поранені. 
 

Як повідомлялося, на Сумщині запроваджено обмеження на переміщення в прикордонній зоні.

До слова, 11 серпня російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури на Сумщині.

 

Теги: Сумщина

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