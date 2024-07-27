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Обстріл Сумщини: 13 поранених, підліток помер у лікарні (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Обстріл Сумщини: 13 поранених, підліток помер у лікарні (оновлено)
У Глухівській громаді 27 липня зафіксовано 12 вибухів
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Одна жінка і дитина – у важкому стані після російської атаки

У суботу 27 липня ворог обстріляв Глухівську громаду Сумщини реактивними системами залпового вогню. Поранені 10 осіб, серед яких є діти. Про це повідомила Сумська військова обласна адміністрація.

Загалом у Глухівській громаді зафіксовано 12 вибухів. Унаслідок обстрілу, попередьно, травмовано 10 людей, з яких шестеро – діти.

Одна жінка і дитина – у важкому стані. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

«На місці прильотів працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Оновлено. Невдовзі Сумська облпрокуратура поінформувала, що внаслідок обстрілу поранено 13 цивільних, серед яких семеро дітей.

«Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні» , – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 122 бойові зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових дій

Раніше Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту РФ здійснює найбільше атак. 

Нагадаємо, що наразі росіяни не планують великий наступ на півдні. Водночас загарбники концентрують сили Донбасі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Теги: війна обстріл Сумщина

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