Стало відомо, скількох людей вдалося евакуювати з Сумщини

Через регулярні обстріли окупантів в деяких районах Сумщини довелося оголосити обов'язкову евакуацію

Від початку евакуації із Сумської області вдалося евакуювати майже 20 тис. людей, близько 2 тис. з них – діти. Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

«На сьогодні вже 19,8 тис. евакуйованих, серед них практично 2 тис. дітей. Звідти, де було оголошено 6 серпня, це 23 населені пункти, на сьогодні вже евакуйовано приблизно 3800 осіб, із них 175 дітей», – сказав він.

Зокрема, через регулярні обстріли Сумщини в деяких районах довелося оголосити обов'язкову евакуацію.

«Рік тому ми, розуміючи можливість захисту населення, оголосили евакуацію для п'ятикілометрової зони в 115 населених пунктах. Сьогодні вона діє. Крім того, там, де найнебезпечніша ситуація, ми оголосили обов'язкову евакуацію і примусову. Примусова стосується двох громад. Це Середино-Будська громада в Шосткинському районі та Великописарівська громада в Охтирському районі. Насамперед це стосується дітей», – сказав він.

Артюх зазначив, що міграційні процеси, як і раніше, відбуваються здебільшого в межах області.

Нагадаємо, що родини із вразливих категорій, які мають евакуюватися із прифронтових громад Харківської та Сумської областей, отримають одноразову виплату у розмірі 10,8 грн на особу.

Раніше у двох територіальних громадах на Сумщині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області.