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Оголошено евакуацію із п'яти громад Сумського району

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Оголошено евакуацію із п'яти громад Сумського району
Евакуація людей з прикордоння Сумської області
фото: ДСНС

Евакуації підлягають 6 тис. людей, серед них 425 дітей

На Сумщині оголошено евакуацію місцевого населення із 23 населених пунктів п'яти громад Сумського району. Стосується це 10-кілометрової прикордонної території. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Артюх зазначив, що евакуації підлягають 6 тис. людей, серед них 425 дітей.

«Сили і засоби вже підготовлені, що захистити і не наражати на небезпеку наше населення в цих населених пунктах», – розповів голова Сумської ОВА.

Нагадаємо, що у 12 населених пунктах Донецької області планують провести примусову евакуацію сімей з дітьми. 

Раніше повідомлялося, що через безпекову ситуацію у шести населених пунктах Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей із батьками чи законними представниками.

До слова, під час евакуації у Вовчанській громаді група з шести людей підірвалася на російській розтяжці.

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Теги: Сумщина евакуація Україна українці населення війна кордон

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