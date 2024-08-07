Оголошено евакуацію із п'яти громад Сумського району

Евакуації підлягають 6 тис. людей, серед них 425 дітей

На Сумщині оголошено евакуацію місцевого населення із 23 населених пунктів п'яти громад Сумського району. Стосується це 10-кілометрової прикордонної території. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Артюх зазначив, що евакуації підлягають 6 тис. людей, серед них 425 дітей.

«Сили і засоби вже підготовлені, що захистити і не наражати на небезпеку наше населення в цих населених пунктах», – розповів голова Сумської ОВА.

Нагадаємо, що у 12 населених пунктах Донецької області планують провести примусову евакуацію сімей з дітьми.

Раніше повідомлялося, що через безпекову ситуацію у шести населених пунктах Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей із батьками чи законними представниками.

До слова, під час евакуації у Вовчанській громаді група з шести людей підірвалася на російській розтяжці.