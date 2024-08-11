Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ вдарила по об’єктах інфраструктури на Сумщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
РФ вдарила по об’єктах інфраструктури на Сумщині
На Сумщині пролунав вибух під час тривоги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під ударом окупантів опинився Сумський район

Сьогодні ввечері російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури на Сумщині. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні, 11 серпня, ворог завдав ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури Сумського району», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють екстрені служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, що після 19:00 в більшості областей України майже пів години тривала повітряна тривога через загрозу балістичного удару ворога.

Також повідомлялося, що вранці 11 серпня росіяни обстріляли Краматорськ із реактивних систем залпового вогню «Смерч», унаслідок чого поранено вісьмох людей.

Крім того, у ніч проти 11 сесрпня ворог атакував Київщину. Станом на 14:30 прямих влучань противника в області не зафіксовано. Унаслідок падіння уламків загинули батько та його чотирирічний син, ще троє осіб – поранені. 

Теги: Сумщина ракетна атака обстріл інфраструктура енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У пустелі у Болівії містяться найбільші запаси літію
Найбільша соляна пустеля світу приховує «скарб» вартістю мільярди доларів
Сьогодні, 06:00
Російські загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів Херсонщини
Ворог поцілив у заклад освіти Херсонщини, є загиблий і поранені
7 серпня, 08:41
Україна працює над захистом енергооб'єктів
Міненерго назвало найбільший пріоритет для української енергосистеми
4 серпня, 22:17
Під ударом FPV-дронів опинилися схованки російських окупантів, їхні укріплення та військова інфраструктура
Розвідка знищила схованки та укріплення РФ на кордоні з Сумщиною (відео)
3 серпня, 15:38
Росіяни атакували Куп’янськ
Уночі РФ атакувала Харківщину КАБами: пошкоджено приватні будинки
29 липня, 08:53
Атомна енергетика виробляє більшу частину усієї електроенергії в Україні
Як пережити зиму? Міністр енергетики дав обіцянку
26 липня, 18:00
Уряд запустить гарячу лінію з питань енергетики
Уряд запустить гарячу лінію з питань енергетики
18 липня, 22:47
Діяльність Вільнюської ТЕЦ-3 була зупинена у 2015 році, оскільки витрати на її експлуатацію були надто високими
Литва передасть Україні обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3
16 липня, 00:49
Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака
Суд у справі Червінського перенесено: названо причину
15 липня, 12:08

Події в Україні

Як закрити небо над Україною? Зеленський назвав головну потребу
Як закрити небо над Україною? Зеленський назвав головну потребу
РФ вдарила по об’єктах інфраструктури на Сумщині
РФ вдарила по об’єктах інфраструктури на Сумщині
Коли повернуться графіки відключень світла: ДТЕК назвав місяць
Коли повернуться графіки відключень світла: ДТЕК назвав місяць
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Чи будуть відключення світла 12 серпня: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 12 серпня: прогноз «Укренерго»
Ранкова атака «Смерчів» на Краматорськ: кількість поранених зросла вдвічі
Ранкова атака «Смерчів» на Краматорськ: кількість поранених зросла вдвічі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
34K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
28K
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
25K
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
19K
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Сьогодні, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Сьогодні, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Вчора, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Вчора, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua