РФ вдарила по об’єктах інфраструктури на Сумщині

На Сумщині пролунав вибух під час тривоги

Під ударом окупантів опинився Сумський район

Сьогодні ввечері російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури на Сумщині. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні, 11 серпня, ворог завдав ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури Сумського району», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють екстрені служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, що після 19:00 в більшості областей України майже пів години тривала повітряна тривога через загрозу балістичного удару ворога.

Також повідомлялося, що вранці 11 серпня росіяни обстріляли Краматорськ із реактивних систем залпового вогню «Смерч», унаслідок чого поранено вісьмох людей.

Крім того, у ніч проти 11 сесрпня ворог атакував Київщину. Станом на 14:30 прямих влучань противника в області не зафіксовано. Унаслідок падіння уламків загинули батько та його чотирирічний син, ще троє осіб – поранені.