Росія на Сумщині вперше застосувала нові бомби: подробиці

За день на Сумщині РФ здійснила 24 пуски, з яких 11 припадали на нові боєприпаси

Сьогодні, 9 серпня, у Сумській області вперше зафіксували використання нових бомб з двигуном, які здатні летіти на більшу відстань, аніж КАБи. Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

Очільник ОВА зауважує, що всього за день РФ здійснила 24 пуски, з яких 11 припадали на нові боєприпаси.

«Сьогодні за день із 07:30 по цю хвилину зроблено 24 пуски таких ракет, але ми відмічаємо зміну певних боєприпасів. Раніше це були прості КАБи, які планували і наносили удари по населеним пунктам, і об’єкти інфраструктури. Зараз з’явилися нові боєприпаси – плануючі. Вони теж саме, як і КАБ, але має двигун і вони летять значно далі в два рази і точніші. Їх було запущено 11», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що на Сумщині оголошено евакуацію місцевого населення із 23 населених пунктів п'яти громад Сумського району. Стосується це 10-кілометрової прикордонної території.