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У Сумах росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру: є поранені

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Сумах росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру: є поранені
Наслідки ворожої атаки уточнюються
фото: ДСНС

У Сумах під час повітряної тривоги ворог влучив у цивільну структуру

Сьогодні, 24 серпня, російські війська завдали авіаційно-ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. Інформацію про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Сьогодні, 24 серпня ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби», – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють рятувальники, медики та інші необхідні служби. Попередньо відомо про наявність постраждалих. Інформація про масштаби руйнувань та кількість жертв уточнюється.

Сумська ОВА закликає громадян бути пильними та дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, вдень 15 серпня під час оголошення повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух

Як повідомлялося, на Сумщині запроваджено обмеження на переміщення в прикордонній зоні.

До слова, 11 серпня російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури на Сумщині.

Теги: вибух Суми ворог росіяни

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