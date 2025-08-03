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Росія вдарила по Миколаєву: є руйнування та постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вдарила по Миколаєву: є руйнування та постраждалі
Рятувальники гасять пожежі після російської ракетної атаки
фото: ДСНС Миколаїв

Внаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки

У ніч на 3 липня російська окупаційна армія нанесла ракетний удар по Миколаєву, є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

За інформацією ДСНС, внаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки.

«Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують пожежу на місці удару», - йдеться у повідомленні.

Крім того, через російський ракетний удар є постраждалі. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що станом на 00:20 трьох людей госпіталізовано, деяким надали допомогу на місці.

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Удар по Миколаєву, на місці вирують пожежі, є руйнування
фото: ДСНС Миколаїв

Раніше ми писали, що російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Зазначимо, що армія РФ постійно атакує Харків та область. Зокрема, у ніч на 30 липня обласний центр був атакований безпілотниками. Тоді мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибухи та розповідав про загоряння автомобіля. Також в результаті удару постраждала автомийка, скління багатоквартирних будинків, супермаркет.

Теги: ракетна атака Віталій Кім Миколаїв пожежа

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