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Вибухи у Росії та окупованому Донецьку: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Вибухи у Росії та окупованому Донецьку: головне за ніч
У російському Сальську пролунали потужні вибухи, а після розгорілася пожежа
фото: соціальні мережі

У Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту

У Росії у місті Сальськ, яке знаходиться у Ростовській області пролунали потужні вибухи, після яких розгорілася сильна пожежа, окупований Донецьк атакували безпілотники, ймовірно, прилетіло по залізничному об'єкту, у Нью-Йорку сталася стрілянина, Трамп назвав себе президентом миру. «Главком» зібрав головні події ночі проти 29 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Окупований Донецьк атакували БпЛА

У ніч на 29 липня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. Частина міста залишилася без світла.

В окупованому Донецьку продунали сильні вибухи, місцеві мешканці повідомили про атаку БпЛА. Одна «росіянка» жаліється, що в небі просто «кишить безпілотниками».

За попередньою інформацією, в окупованому Донецьку були атаковані ЖД та підстанції. Пишуть, що частина міста залишилася без світла.

Вибухи у Сальську

У ніч на 29 липня Ростовську область атакували безпілотники, зокрема, у місті Сальськ пролунали потужні вибухи, а росіяни жаліються, що БпЛА ще гудять у небі.

У Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту, там розгорілася масштабна пожежа.

В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар написав, що БпЛА атакували Каменськ-Шахтинський, Сальськ, Волгодонськ, Кіровське та Тарасівський район. За його словами, у Сальську сталося займання на залізничній станції, пасажирський потяг відведений на безпечну відстань.

Трамп назвав себе президентом миру 

Президент США Дональд Трамп стверджує, що саме завдяки його зусиллям Таїланд і Камбоджа уклали перемир'я. 

За словами Трампа, він особисто провів переговори з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтамом Вечаячай та очільником уряду Камбоджі Хуном Мане.

«З радістю повідомляю, що після втручання президента Дональда Дж. Трампа обидві країни досягли перемир'я і миру. Вітаю всіх! Завершивши цю війну, ми врятували тисячі життів. Я доручив своїй торговій команді відновити переговори щодо торгівлі», – написав він.

«Я пишаюся тим, що є президентом миру», – додав президент.

Нові призначення в Україні

Окрім Тетяни Бережної, Кабінет Міністрів України погодив низку нових призначень на ключові урядові посади. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, призначено:

  • Дениса Башлика – заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Тараса Висоцького – заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Єгора Перелигіна – заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
  • Романа Єрмоличева – першим заступником міністра фінансів України;
  • Дмитра Самоненка – заступником міністра фінансів України;
  • Івана Бочка – державним секретарем Міністерства фінансів України.

Стрілянина у Нью-Йорку

У понеділок, 28 липня, в центрі Манхеттена, Нью-Йорк, невідомий відкрив стрілянину, поранив людей, а після цього скоїв самогубство

За даними телеканалу, стрілянина сталася біля офісної будівлі на Парк-авеню. Зловмисник вистрілив у поліцейського, відомо, що чотирьох людей було застрелено (правоохоронець помер уже в лікарні). Ще шестеро дістали поранення.

Джерела ABC також повідомили, що підозрюваний наклав на себе руки, сховавшись у будівлі за адресою Парк-авеню, 345. Його тіло виявили на 33-му поверсі. За даними NYT, стрільцем виявився 27-річний чоловік, якого джерела впізнали як Шейна Тамару.

Теги: безпілотник вибух Камбоджа Нью-Йорк пожежа Дональд Трамп Таїланд самогубство стрілянина переговори росія Донецьк

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