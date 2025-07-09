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Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
Головні новини ночі проти 9 липня
фото ілюстративне

Наслідки ворожого обстрілу наразі уточнюються

Росія цієї ночі атакувала українські міста ракетами та дронами, WSJ розкрила подробиці про Patriot від Трампа, Трамп та Венс знову провели зустріч з Нетаньягу, дрони атакували Курщину.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 9 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака дронів та ракет на Україну

Ніч на 9 липня вчергове видалась страшною для українців. Міста України здригались від вибухів, ворожі дрони атакували різні регіони.

Тривогу у Києві оголосили близько 23:00, трохи раніше сирени пролунали й на Київщині. Згодом тривога поширилась на більшість областей України. Цієї ночі вибухи лунали у Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Луцьку та на Київщині.

Також відомо, що ворог вдарив по західних областях України. У Луцьку зайнялась пожежа, водночас наслідки ворожого обстрілу поки не відомі. На Київщині також зайнялась пожежа.

За попередніми даними, у областях працювала ППО. Наразі вже відомо, що внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка у Броварському районі, що на Київщині.

Зі закритим переломом грудної клітини 45-річну жінку госпіталізували.

Вибухи не вщухали цілу ніч, тривогу у Києві оголосили о 22:50, трохи раніше сирени пролунали в області. Про відбій у Києві сповістили о 05:06, о 05:30 тривогу скасували на Київщині.

WSJ розкрила подробиці про Patriot від Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість надання Україні ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot. 

Чиновники Пентагону підтвердили інформацію про те, що Трамп розглядає це рішення після останніх обіцянок посилити українську оборону від масованих російських атак.

Газета підкреслює, якщо це рішення буде ухвалено, система Patriot стане першим великим оборонним озброєнням, яке адміністрація Трампа надасть Україні самостійно, без попереднього схвалення за президента Джо Байдена.

Білий дім вже звернувся до Пентагону з проханням розглянути можливість надання Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів, включаючи Patriot, а також вивчає можливість участі інших країн у наданні аналогічного озброєння.

Трамп та Венс знову провели зустріч з Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу днями прибув до Вашингтону для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Clash Report повідомляє, що Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс провели чергову зустріч з Нетаньягу в Овальному кабінеті Білого дому. Повідомляється, що цього разу зустріч пройшла без заяв.

Також зазначається, що їхня зустріч тривала 90 хвилин.

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Теги: пожежа Адміністрація Президента міністр жінка Беньямін Нетаньягу ворог

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