Обстріл Одеси та Сум: головне за ніч

У Сумах та Одесі обійшлось без жертв, але є постраждалі

Ворог атакував Одесу та Суми, Трамп пригрозив Ірану після заяви міністра про збагачення урану, у Ростовській області лунали вибуху біля аеродрому.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 22 липня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Одесу

Цієї ночі російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу. Ворог обстріляв місто ударними дронами. Внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

Зафіксовано пожежу адміністративної будівлі, також загорілись приватні автомобілі. Через вибухову хвилю у житлових будинка вибило вікна.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Обстріл Сум

Увечері 21 липня, близько 22:30 росіяни завдали удару по Сумах. За повідомленням ОВА, під ударом опинився Ковпаківський район.

Як зазначили в Сумській ОВА, внаслідок російського удару пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автівок.

До медичного закладу госпіталізували двох людей: 60-річній жінці та 38-річному чоловіку надають медичну допомогу. За попередніми даними, за допомогою до медиків звернулися 12 людей.

На місці влучання працюють медики, психологи та екстрені служби.

Заява іранського міністра

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не може відмовитися від своєї програми збагачення урану.

«Це зупинено (програма зі збагачення урану – «Главком»), бо так, збитки серйозні та важкі. Але, очевидно, ми не можемо відмовитися від збагачення, бо це досягнення наших власних вчених. А тепер, ба більше, це питання національної гордості», – сказав міністр закордонних справ.

Арагчі заявив, що пошкодження ядерних об'єктів в Ірані після ударів США та Ізраїлю є серйозними. За його словами, стан програми оцінюється додатково.

Погрози Трампа

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі про продовження збагачення удару.

Аракчі зазначив, що пошкодження ядерної програми Ірану дуже серйозні. Трамп у відповідь на це написав: «Звісно, що так – я ж казав! І ми зробимо це знову, якщо буде потрібно!».

Вибухи в Росії

Увечері 21 липня у Ростовській області прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни нарахували щонайменше 10, а згодом побачили спалахи в районі військового аеродрому Міллерово.

Тим часом російське міноборони заявило, що над Ростовською областю нібито збили 12 безпілотників. Загалом у відомстві повідомили, що над територією РФ було збито 25 дронів.

Місцеві пабліки поширили відео, на яких чутно вибухи та роботу ППО. На інших кадрах вже видніється пожежа та стовп диму.

Влада Ростовщини наразі не коментувала атаку. Як відомо, пуски ударних дронів по території України відбуваються саме з цієї авіабази.