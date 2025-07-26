Вночі під ударом РФ перебували чотири регіони: приблизний маршрут ракет і дронів

Вночі під ударом РФ перебували чотири регіони

Ворог завдав комбінованих ударів по містах України

У ніч проти 26 липня росіяни вдарили по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки РФ стали Харків, Дніпро, Сумщина та Запоріжжя. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів «ППО Радар», інформує «Главком».

На карті орієнтовний рух ракет та «шахедів».

Нагадаємо, цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по місту Дніпро. Цілу ніч російські окупанти тероризували місто дронами та ракетами. У Дніпрі не вщухали вибухи, а моніторингові канали повідомляють про пожежі та влучання.

Мер Дніпра Борис Філатов показав, як переживає комбіновану атаку росіян разом зі своїми домашніми улюбленцями.

Також купаційна армія РФ здійснила балістичний удар по Кам'янському на Дніпропетровщині.

Мер Кам'янського підтвердив ракетну атаку на Кам'янське та повідомив, що внаслідок атаки сталася пожежа. За повідомленням місцевих каналів, ворог вдарив ракетами по «Епіцентру» у місті.

Внаслідок російського обстрілу зафіксовано декілька пожеж у Запорізькому районі. Ми писали, що Харків знову обстріляли російські терористи.

Ворог здійснив атаку на місто трьома хвилями. Харків майже три години перебував під масованою комбінованою атакою. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння – керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе.

Як повідомлялось, цієї ночі російська окупаційна армія здійснила комбіновану атаку на Сумщину.

За повідомленням ОВА, росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади.