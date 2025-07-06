ЗСУ назвали три способи, якими росіяни зривають мобілізацію в Україні

Держава-агресорка постійно проводить інформаційні атаки, які стосуються діяльності ТЦК та ТСП

Військово-політичне керівництво Російської Федерації поставило за мету зірвати мобілізацію в Україні і застосовує для цього різні способи. Як інформує «Главком», на цьому наголосив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі національного телемарафону.

За його словами, першим способом зриву мобілізації, який використовувала держава-агресорка, була недавня серія терористичних атак на ТЦК, куди завербовані росіянами агенти проносили вибухівку.

Другий спосіб, як стверджує Саранцев, це теперішні повітряні удари за допомогою дронів-камікадзе.

«Удари відбуваються саме в денний час, тобто в робочий час, коли там можуть перебувати люди і персонал, і можуть перебувати відвідувачі», – наголосив він.

Окрім того, зазначив речник Сухопутних військ, держава-агресорка постійно проводить інформаційні атаки, які стосуються діяльності ТЦК та ТСП. За його словами, вони спрямовані як проти військовослужбовців і очільників ТЦК та ТСП, так і проти військового та військово-політичного керівництва країни.

Нагадаємо, 6 липня відбувся третій за тиждень приліт російських дронів по будівлі Територіального центру комплектування. 6 липня влучання було в Кременчуці. Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

Внаслідок атаки на ТЦК сталося також влучання ворожого БпЛА у житловий будинок поруч. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється.

До слова, 3 липня у Полтаві дрони атакували два ТЦК. Cеред травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

Внаслідок ранкового російського обстрілу міста виникли пожежі в окремих будівлях.

Також виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних. У частині будинків неподалік місця обстрілу вибиті вікна, також пошкоджені автівки. До ліквідації наслідків залучено профільні служби. У місті тимчасово ускладнений рух автотранспорту та громадського транспорту.

Нещодавно російські загарбники вдарили безпілотником поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі. Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.