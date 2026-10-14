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Російський дрон влучив в АЗС «Укрнафти» на Хмельниччині (фото)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російський дрон влучив в АЗС «Укрнафти» на Хмельниччині (фото)
Унаслідок удару по АЗС «Укрнафти» виникла пожежа
фото: Богдан Кукура

Унаслідок влучання безпілотника на території автозаправного комплексу виникла пожежа

Російські окупанти атакували автозаправний комплекс компанії «Укрнафта» у Хмельницькій області. Унаслідок влучання безпілотника постраждав працівник АЗК, також виникла пожежа та було пошкоджено обладнання. Про це повідомив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура, передає «Главком».

Російський дрон влучив безпосередньо в територію автозаправного комплексу. Після удару спалахнула пожежа, внаслідок якої було пошкоджено обладнання. Один із працівників компанії дістав легке уламкове поранення. Медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Наслідки російського удару по Хмельниччині
Наслідки російського удару по Хмельниччині
фото: Богдан Кукура

 

Росія вдарила по АЗС «Укрнафти»
Росія вдарила по АЗС «Укрнафти»
фото: Богдан Кукура

На місці атаки працюють відповідні служби. Після завершення їхньої роботи компанія зможе оцінити масштаби пошкоджень і визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт.

«Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі, якою щодня користуються люди», – наголосив Кукура. Він запевнив, що «Укрнафта» відновлюватиме пошкоджений об'єкт і продовжить свою роботу.

Внаслідок удару по АЗС на Хмельниччині є постраждалий
Внаслідок удару по АЗС на Хмельниччині є постраждалий
фото: Богдан Кукура
Російський безпілотник влучив в автозаправку
Російський безпілотник влучив в автозаправку
фото: Богдан Кукура

Нагадаємо, у вересні після серії атак компанія «Укрнафта» звернулася до клієнтів із закликом дотримуватися правил безпеки. Зокрема, під час повітряної тривоги жовтого або червоного рівня автозаправні комплекси припиняють роботу. Водіїв закликали негайно залишати територію АЗС, не паркувати там автомобілі під час тривоги та не затримуватися після заправлення чи здійснення покупок. За можливості пасажирів рекомендують висаджувати за межами комплексу.

Також 12 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про посилення російських атак на АЗС. За його словами, під ударами опинилися автозаправні комплекси не лише в Києві, а й на міжнародних трасах. Після цього відбулася термінова нарада з операторами паливного ринку за участі представників профільних міністерств, РНБО, ДСНС та МВС.

Учасники обговорили встановлення додаткових захисних споруд, облаштування укриттів для працівників і відвідувачів АЗС, а також впровадження системи завчасного попередження про наближення російських безпілотників.

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Теги: пожежа Укрнафта АЗС безпілотник дрон

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