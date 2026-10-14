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У Харкові затримано ймовірного вбивцю п'ятьох військових 72-ї бригади – ЗМІ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Харкові затримано ймовірного вбивцю п'ятьох військових 72-ї бригади – ЗМІ
П'ятеро військовослужбовців 72 ОМБр загинули внаслідок стрілянини на Харківщині
фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців/Facebook

П'ятеро українських захисників загинули 13 жовтня в селі Кутузівка

У Харкові затримано чоловіка, який може бути причетний до вбивства п'ятьох військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у селі Кутузівка на Харківщині. Першим про вбивство українських захисників повідомив «Главком» із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Згодом «Суспільне» повідомило про затримання ймовірного нападника. 

За інформацією видання, імовірний стрілець перебував в одному з районів Харкова. Наразі правоохоронні органи офіційно не підтвердили інформацію про затримання. Інші обставини справи та особу затриманого поки не розголошують.

Водночас у Telegram-каналах поширюють фотографію чоловіка, якого називають імовірним підозрюваним у вбивстві п'ятьох військовослужбовців.

У Харкові затримано ймовірного вбивцю п'ятьох військових 72-ї бригади – ЗМІ фото 1
фото з соцмереж

Нагадаємо, 13 жовтня у другій половині дня в селі Кутузівка на Харківщині невідомий чоловік відкрив вогонь по українських військовослужбовцях. За попередніми даними, озброєний автоматичною зброєю нападник підійшов до будинку, де перебували бійці ЗСУ, та почав стріляти. Один військовий загинув на місці.  

Згодом чоловік проник усередину будівлі та продовжив стрілянину, внаслідок чого загинули ще четверо захисників.За попередньою інформацією, напад тривав близько двох годин, після чого стрілець утік. 

Водночас, за інформацією джерел «Главкома», на Харківщині розшукували двох російських військовополонених, які могли втекти з місця утримання. Чи пов'язані ці події, на той момент встановлено не було.

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Теги: Харків вбивство військові напад Харківщина

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Кримінал

У Харкові затримано ймовірного вбивцю п'ятьох військових 72-ї бригади – ЗМІ
У Харкові затримано ймовірного вбивцю п'ятьох військових 72-ї бригади – ЗМІ
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