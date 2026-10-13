Масований удар по Харкову: подробиці від ОВА

У Холодногірському районі у чотирьохповерховому будинку повністю зруйновано під’їзд

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про масований вечірній удар російських окупантів по цивільній інфраструктурі Харкова, унаслідок якого поранень зазнали щонайменше вісім людей. За попередніми даними, ворог застосував по місту 10 ракет типу «Бандероль». Про це повідомляє «Главком».

Двох постраждалих госпіталізували у важкому стані: 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації, іншого чоловіка оперують. Ще трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості, усім надається медична допомога.

У Холодногірському районі влучання прийшлося у чотириповерховий житловий будинок, де повністю зруйновано під’їзд, також пошкоджено щонайменше 10 приватних осель. У Шевченківському районі ракета поцілила у п'ятиповерхівку, спричинивши пожежу в приміщенні банку на першому поверсі та знищивши шість автомобілів.

На місцях прильотів триває аварійно-рятувальна операція, під завалами можуть перебувати люди. Підрозділи ДСНС, медики та поліція продовжують роботу й поквартирний обхід для виявлення всіх, хто потребує допомоги.

Як відомо, 12 жовтня о 22:10 окупаційні війська завдали удару по кількох районах Києва, попередньо випустивши шість балістичних ракет, а також атакували Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 «Бандероль». Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.



За даними військових, балістичні цілі над столицею виявили радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки, оскільки інформація про пуски з території противника попередньо не надходила. Наразі причини відсутності раннього сповіщення встановлюються.

Раніше Сергій Флег повідомив, що відсутність фіксації запусків ракет С-400 розвідувальними службами партнерів трапляється не вперше та має певні технічні нюанси.

Флеш закликав утриматися від передчасних висновків щодо ефективності моніторингу.

До цього, Флеш коментував ризики ймовірного припинення передачі розвідданих від США, про які повідомляють ЗМІ. Він наголосив, що інформація про підготовку та пуски балістичних ракет є критично важливою насамперед для виживання цивільного населення та своєчасного переходу в укриття. За його словами, є сподівання, що Сполучені Штати збережуть надання цих даних українській стороні.

Повідомлення у мережі про припинення надання розвідувальних даних з'явилися через вибухи у Києві. Столицю атакували балістикою, але тривога була оголошена лише після ударів.