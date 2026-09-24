Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Гераскевич закликав запровадити перевірку росіян, які хочуть взяти участь в Олімпіаді-2028

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Гераскевич закликав запровадити перевірку росіян, які хочуть взяти участь в Олімпіаді-2028
Гераскевич: Російська шахова чемпіонка Валентина Гуніна заявила про свою підтримку російського вторгнення в Україну

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня 2028 року

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував скандальні заяви російської шахістки Валентини Гуніної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х Гераскевича.

«Російська шахова чемпіонка Валентина Гуніна заявила про свою підтримку російського вторгнення в Україну та звинувачує Трампа у зростанні дитячої проституції та рабства в Уругваї. У тій самій заяві вона також розкритикувала уряд Сполучених Штатів.

Нагадаю, що Гуніна раніше з’являлася на заходах у Росії поряд із російськими військовими. Саме таким російським спортсменам МОК хоче дозволити повернутися до міжнародних змагань під їхніми національними символами, включно з Олімпійськими іграми 2028 року в Лос-Анджелесі.

Однак, Сполучені Штати можуть запобігти цьому, запровадивши систему перевірки та візові заборони для тих, хто не пройде перевірку», – написав Гераскевич в Х.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня 2028 року. Кількість комплектів нагород, які розіграють у США, становитиме 351 – на 22 більше, ніж у Парижі-2024.

На Олімпіаді-2028 році кількість спортсменок уперше в історії перевищить кількість  спортсменів. Також в оновленій програмі з'явиться шість нових змішаних дисциплін.

Загальна квота спортсменів у Лос-Анджелесі буде такою самою, як і на Олімпіаді у Парижі 2024 року –10,5 тисяч осіб. Однак, жінки отримають 5333 місця, а чоловіки – 5167. Це будуть перші Олімпійські ігри в історії, на яких буде більше жінок, ніж чоловіків.

Нагадаємо, титулована російська шахістка Валентина Гуніна зробила кілька скандальних заяв у Facebook.

Теги: Владислав Гераскевич спорт росія пропаганда Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НПЗ в обмін на енергетику: яку формулу Зеленський і Трамп запропонували Росії
НПЗ в обмін на енергетику: яку формулу Зеленський і Трамп запропонували Росії
Сьогодні, 13:00
Сили оборони уразили склад дронів «Рубікону»
Сили оборони уразили склад дронів елітного підрозділу «Рубікон»
Вчора, 12:55
Українські удари по нафтопереробці стали найдієвішим економічним важелем за всю війну. Чи треба його втрачати?
Енергетичне перемир’я: ціна паузи і як не потрапити у пастку Тема №1
18 вересня, 10:00
ЄС спробував розблокувати €210 млрд російських активів для України
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України
11 вересня, 09:20
Пєсков заявив про можливе відновлення переговорів зі США та Україною
Кремль заговорив про мир з Україною та назвав головну умову
8 вересня, 13:14
Тристоронні переговори за участю України, США та Росії у Женеві
Кремль зробив заяву щодо нових переговорів України, США та Росії
7 вересня, 15:04
Наслідки удару по Рязані
У Рязані під атакою міг опинитися нафтопереробний завод (фото, відео)
6 вересня, 08:56
«Російське небо фактично буде закриватися», – заявив президент
Перша авіакомпанія зупинила рейси до Москви після попередження Зеленського
4 вересня, 11:44
У 2000-х роках пропагандист був ведучим телеканалу ICTV, який належить бізнесмену Віктору Пінчуку
Ключового російського пропагандиста прибрали з ефіру федерального каналу
31 серпня, 12:38

Новини

Леброн Джеймс щемливо прокоментував смерть легендарного диктора арени «Лос-Анджелес Лейкерс»
Леброн Джеймс щемливо прокоментував смерть легендарного диктора арени «Лос-Анджелес Лейкерс»
Футбольна асоціація Чехії дискваліфікувала воротаря на 20 років
Футбольна асоціація Чехії дискваліфікувала воротаря на 20 років
Збірна України U19 поступилась Швеції у дебютному матчі під керівництвом Лужного
Збірна України U19 поступилась Швеції у дебютному матчі під керівництвом Лужного
Гравці збірних Ірландії та Ізраїлю не обмінюватимуться футболками після матчів Ліги націй
Гравці збірних Ірландії та Ізраїлю не обмінюватимуться футболками після матчів Ліги націй
«Хмельницький» підписав контракт з американським центровим
«Хмельницький» підписав контракт з американським центровим
Гераскевич закликав запровадити перевірку росіян, які хочуть взяти участь в Олімпіаді-2028
Гераскевич закликав запровадити перевірку росіян, які хочуть взяти участь в Олімпіаді-2028

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua