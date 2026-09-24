Гераскевич закликав запровадити перевірку росіян, які хочуть взяти участь в Олімпіаді-2028

Гераскевич: Російська шахова чемпіонка Валентина Гуніна заявила про свою підтримку російського вторгнення в Україну

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня 2028 року

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував скандальні заяви російської шахістки Валентини Гуніної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х Гераскевича.

«Російська шахова чемпіонка Валентина Гуніна заявила про свою підтримку російського вторгнення в Україну та звинувачує Трампа у зростанні дитячої проституції та рабства в Уругваї. У тій самій заяві вона також розкритикувала уряд Сполучених Штатів.

Нагадаю, що Гуніна раніше з’являлася на заходах у Росії поряд із російськими військовими. Саме таким російським спортсменам МОК хоче дозволити повернутися до міжнародних змагань під їхніми національними символами, включно з Олімпійськими іграми 2028 року в Лос-Анджелесі.

Однак, Сполучені Штати можуть запобігти цьому, запровадивши систему перевірки та візові заборони для тих, хто не пройде перевірку», – написав Гераскевич в Х.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у Лос-Анджелесі з 14 по 30 липня 2028 року. Кількість комплектів нагород, які розіграють у США, становитиме 351 – на 22 більше, ніж у Парижі-2024.

На Олімпіаді-2028 році кількість спортсменок уперше в історії перевищить кількість спортсменів. Також в оновленій програмі з'явиться шість нових змішаних дисциплін.

Загальна квота спортсменів у Лос-Анджелесі буде такою самою, як і на Олімпіаді у Парижі 2024 року –10,5 тисяч осіб. Однак, жінки отримають 5333 місця, а чоловіки – 5167. Це будуть перші Олімпійські ігри в історії, на яких буде більше жінок, ніж чоловіків.

Нагадаємо, титулована російська шахістка Валентина Гуніна зробила кілька скандальних заяв у Facebook.