Школи окупованої Луганщини запроваджують уроки про «російські цінності»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Школи окупованої Луганщини запроваджують уроки про «російські цінності»
Пропагандистський урок у школі
фото з відкритих джерел

Предмет почнуть викладати у школах вже у новому навчальному році

На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники посилюють ідеологічний тиск на дітей. Як повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, у місцевих школах запроваджують обов'язкові уроки з так званих «традиційних духовно-моральних російських цінностей», інформує «Главком».

Повідомляється, що новий предмет викладатимуть наймолодшим школярам – першачкам.

«Окупанти продовжують знущання над шкільною програмою на захоплених територіях. Так, у новому навчальному році для першокласників на Луганщині введуть цей курс. Години для проведення уроків додадуть до розкладу», – йдеться в повідомленні очільника Луганської обласної військової адміністрації.

Предмет, як повідомляється, почнуть викладати у школах вже у новому навчальному році. До шкіл невдовзі надійдуть спеціальні навчальні посібники.

«Главком» писав, що Кремль перетворює університети на інструменти мобілізації, де студентів замість навчання масово вербують на війну. Служба зовнішньої розвідки України повідомила про масштабну та примусову мілітаризацію вищих навчальних закладів у Росії.

За даними Службу зовнішньої розвідки України, щонайменше 16 петербурзьких вишів та десятки регіональних коледжів беруть участь у централізованій кампанії міноборони Росії із вербування студентів на війну в Україні. І за це студентам обіцяють до 5,5 млн рублів «за рік», а потім вони зможуть повернутися до навчання.

Міністерство оборони Росії навіть підготувало і надіслало до університетів офіційну методичку з агітації студентів для вступу до новостворених військ безпілотних систем.

Читайте також:

Читайте також

У 2026 році на укриття в закладах загальної середньої освіти передбачено 5 млрд грн
Уряд розподілив 2 млрд грн на шкільні укриття: які заклади отримають кошти
Сьогодні, 05:30
Анна Саліванчук висловилася про російську мову в українських школах
«Як це розуміти?» Актриса Анна Саліванчук обурилася через російську мову у школі сина
18 березня, 19:21
Ракетний комплекс «ТОР-М2У»
Сили безпілотних систем уразили три російські комплекси «Тор» і паливний склад (відео)
17 березня, 20:43
Внаслідок ракетного удару по приміщенню школи для дівчат у Мінабі загинуло 168 учениць і 14 викладачів
Трамп звинувачує Іран у трагедії в ударі по школі в Мінабі
8 березня, 09:12
МОН прагне очистити освітнє середовище від осіб, які можуть становити потенційну загрозу для дитини
Уряд запровадив вимоги для роботи у школах та дитсадках: кому заборонили працювати з дітьми
7 березня, 18:57
Генштаб підтвердив ураження нафтобази на тимчасово окупованій Луганщині
Генштаб підтвердив ураження нафтобази на тимчасово окупованій Луганщині
27 лютого, 12:41
Дані про відсутніх учнів передаватимуть правоохоронцям
Кабмін зобов'язав школи повідомляти поліцію про прогули
27 лютого, 05:18
У школах Києва здобувають освіту майже 264 тисячі учнів, серед яких 18,4 тисячі – першокласники
Як записати дитину до першого класу у Києві в 2026 році: все, що потрібно знати батькам
25 лютого, 11:30
В окупованому Луганську уражено нафтобазу
В окупованому Луганську уражено нафтобазу
22 лютого, 04:14

Події в Україні

Посадовець з Херсонщини, який перейшов на бік окупантів, отримує зарплату з українського бюджету
Посадовець з Херсонщини, який перейшов на бік окупантів, отримує зарплату з українського бюджету
Школи окупованої Луганщини запроваджують уроки про «російські цінності»
Школи окупованої Луганщини запроваджують уроки про «російські цінності»
Пошкодження «Дружби»: що показують супутникові знімки
Пошкодження «Дружби»: що показують супутникові знімки
Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 березня 2026 року
Втрати ворога станом на 20 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ вдарила по Запорізькому району: є загибла, серед поранених – дитина
РФ вдарила по Запорізькому району: є загибла, серед поранених – дитина

Новини

«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
