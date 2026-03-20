Предмет почнуть викладати у школах вже у новому навчальному році

На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники посилюють ідеологічний тиск на дітей. Як повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, у місцевих школах запроваджують обов'язкові уроки з так званих «традиційних духовно-моральних російських цінностей», інформує «Главком».

Повідомляється, що новий предмет викладатимуть наймолодшим школярам – першачкам.

«Окупанти продовжують знущання над шкільною програмою на захоплених територіях. Так, у новому навчальному році для першокласників на Луганщині введуть цей курс. Години для проведення уроків додадуть до розкладу», – йдеться в повідомленні очільника Луганської обласної військової адміністрації.

Предмет, як повідомляється, почнуть викладати у школах вже у новому навчальному році. До шкіл невдовзі надійдуть спеціальні навчальні посібники.

«Главком» писав, що Кремль перетворює університети на інструменти мобілізації, де студентів замість навчання масово вербують на війну. Служба зовнішньої розвідки України повідомила про масштабну та примусову мілітаризацію вищих навчальних закладів у Росії.

За даними Службу зовнішньої розвідки України, щонайменше 16 петербурзьких вишів та десятки регіональних коледжів беруть участь у централізованій кампанії міноборони Росії із вербування студентів на війну в Україні. І за це студентам обіцяють до 5,5 млн рублів «за рік», а потім вони зможуть повернутися до навчання.

Міністерство оборони Росії навіть підготувало і надіслало до університетів офіційну методичку з агітації студентів для вступу до новостворених військ безпілотних систем.