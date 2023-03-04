Російські журналісти встановили імена понад 16 тис. загиблих окупантів

Лише за останній тиждень вдалося підтвердити імена ще 935 загиблих окупантів

Російська служба BBC та видання «Медіазона», що визнане в РФ іноагентом, на підставі даних, отриманих із відкритих джерел, встановили імена 16 071 загиблого в Україні російського військового. Третина всіх цих втрат, як зазначають розслідувачі, припадає на добровольців, мобілізованих та ув’язнених. Про це пише BBC.

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Лише за останній тиждень вдалося підтвердити імена ще 935 загиблих.

Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли про приблизно 250-300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися, у лютому знову продовжили зростати. Це може бути наслідком спроб наступу Росії на Донбасі.

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За останні п’ять місяців з початку «часткової» мобілізації в Росії загинули 1366 мобілізованих громадян РФ, 1619 ув’язнених та 1760 добровольців, йдеться у спільному журналістському розслідуванні.

Із початку вторгнення Росія втратила щонайменше 1795 офіцерів.

Із жовтня до початку березня, як стверджують журналісти, на війні в Україні загинуло 1314 мобілізованих, а ще 52 мобілізовані померли на території Росії, перебуваючи в пунктах збору або у військових частинах. При цьому реальні втрати серед мобілізованих, на думку журналістів, можуть бути набагато вищими, оскільки в багатьох повідомленнях про військових, які загинули в Україні починаючи з жовтня, не вказується їхній статус.

Водночас за кількістю втрат серед регіонів Росії лідирують Краснодарський край, Свердловська та Челябінська області. Більшість загиблих із Свердловської та Челябінської областей – це мобілізовані.

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Загалом більшість втрат припадає на жителів економічно бідних регіонів. Так, відомо про 489 загиблих з Бурятії, про 491 загиблого з Башкортостану і про 449 загиблих з Дагестану. У той же час відомо лише про 107 загиблих із Москви.

Нагадаємо, за даними американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, від початку повномасштабного творгнення в Україну втрати Росії перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року – після закінчення Другої світової.