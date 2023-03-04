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Російські журналісти встановили імена понад 16 тис. загиблих окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російські журналісти встановили імена понад 16 тис. загиблих окупантів
фото з відкритих джерел

Лише за останній тиждень вдалося підтвердити імена ще 935 загиблих окупантів

Російська служба BBC та видання «Медіазона», що визнане в РФ іноагентом, на підставі даних, отриманих із відкритих джерел, встановили імена 16 071 загиблого в Україні російського військового. Третина всіх цих втрат, як зазначають розслідувачі, припадає на добровольців, мобілізованих та ув’язнених. Про це пише BBC.

Лише за останній тиждень вдалося підтвердити імена ще 935 загиблих.

Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли про приблизно 250-300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися, у лютому знову продовжили зростати. Це може бути наслідком спроб наступу Росії на Донбасі.

За останні п’ять місяців з початку «часткової» мобілізації в Росії загинули 1366 мобілізованих громадян РФ, 1619 ув’язнених та 1760 добровольців, йдеться у спільному журналістському розслідуванні.

Із початку вторгнення Росія втратила щонайменше 1795 офіцерів.

Російські журналісти встановили імена понад 16 тис. загиблих окупантів фото 1

Із жовтня до початку березня, як стверджують журналісти, на війні в Україні загинуло 1314 мобілізованих, а ще 52 мобілізовані померли на території Росії, перебуваючи в пунктах збору або у військових частинах. При цьому реальні втрати серед мобілізованих, на думку журналістів, можуть бути набагато вищими, оскільки в багатьох повідомленнях про військових, які загинули в Україні починаючи з жовтня, не вказується їхній статус.

Водночас за кількістю втрат серед регіонів Росії лідирують Краснодарський край, Свердловська та Челябінська області. Більшість загиблих із Свердловської та Челябінської областей – це мобілізовані.

Загалом більшість втрат припадає на жителів економічно бідних регіонів. Так, відомо про 489 загиблих з Бурятії, про 491 загиблого з Башкортостану і про 449 загиблих з Дагестану. У той же час відомо лише про 107 загиблих із Москви.

Нагадаємо, за даними американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, від початку повномасштабного творгнення в Україну втрати Росії перевищують її сумарні втрати у всіх збройних конфліктах з 1945 року – після закінчення Другої світової. 

Теги: росія окупанти війна втрати

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