«Надавав копняків». Скрипка розказав, як побив ідеолога «русского міра» Дугіна
Пропагандист Олександр Дугін вибачився перед Олегом Скрипкою
Фронтмен українського рок-гурту «Воплі Відоплясова», співак Олег Скрипка побив російського пропагандиста та ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна. Деталями інциденту артист поділився в інтерв'ю Василю Тимошенку, пише «Главком».
Сутичка між Дугіним та Скрипкою сталася після його концерту в Росії. Тоді росіянин почав вигукувати образи в бік українця, вимагаючи, щоб він співав російською. Тож музикант запропонував перейти росіянину на французьку, оскільки обоє знали цю мову. Між ними виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у бійку. За словами Скрипки, Дугін першим почав розпускати руки, після чого музикант «надавав йому копняків».
«Я знаю матюки французькі, все. І я його починаю макати прямо французькою мовою, просто макати. І він відчуває, що починається вербальний двобій і починає програвати та розпускати руки. Я йому серйозно надавав копняків», – пригадав українець.
Врешті охорона втрутилася у бійку та вибачилася перед Олегом Скрипкою. Ба більше, Олександр Дугін теж перепросив в українця. «Охорона викинула його на сніг і ще побила. Він переді мною вибачився, і нам усім виставили безкоштовно пиво. Люди підходили, московити вибачалися перед нами», – розповів співак.
Тоді Скрипка ще не знав, ким був та згодом стане Дугін. Згодом після інциденту один журналіст подарував українцю книгу Дугіна «Основи геополітики: геополітичне майбутнє Росії». За словами артиста, прочитавши її, йому здавалося, що книга Дугіна була написана в жанрі фентезі. Однак з роками зрозумів, що плани та сценарії, які Росія реалізує зараз, були описані ще на початку 90-х.
Нагадаємо, російський філософ, ідеолог «русского міра» Олександр Дугін потрапив під санкції Великої Британії. Зокрема, на всіх осіб, проти яких ввели санкції, поширюється замороження всіх активів у Британії та заборона на в'їзд, як і на Дугіна.
До слова, російський пропагандист та ідеолог «русского міра» Олександр Дугін виступив із цинічною заявою про війну проти України, а саме любов до українців, виправдовуючи необхідність їх убивати. Дугін зазначив, що росіяни та українці зазнали великих втрат через війну.
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