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«Надавав копняків». Скрипка розказав, як побив ідеолога «русского міра» Дугіна

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олег Скрипка прокоментував книгу Олександра Дугіна про майбутнє РФ
фото з відкритих джерел

Пропагандист Олександр Дугін вибачився перед Олегом Скрипкою

Фронтмен українського рок-гурту «Воплі Відоплясова», співак Олег Скрипка побив російського пропагандиста та ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна. Деталями інциденту артист поділився в інтерв'ю Василю Тимошенку, пише «Главком».

Сутичка між Дугіним та Скрипкою сталася після його концерту в Росії. Тоді росіянин почав вигукувати образи в бік українця, вимагаючи, щоб він співав російською. Тож музикант запропонував перейти росіянину на французьку, оскільки обоє знали цю мову. Між ними виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у бійку. За словами Скрипки, Дугін першим почав розпускати руки, після чого музикант «надавав йому копняків».

«Я знаю матюки французькі, все. І я його починаю макати прямо французькою мовою, просто макати. І він відчуває, що починається вербальний двобій і починає програвати та розпускати руки. Я йому серйозно надавав копняків», – пригадав українець.

Врешті охорона втрутилася у бійку та вибачилася перед Олегом Скрипкою. Ба більше, Олександр Дугін теж перепросив в українця. «Охорона викинула його на сніг і ще побила. Він переді мною вибачився, і нам усім виставили безкоштовно пиво. Люди підходили, московити вибачалися перед нами», – розповів співак.

Тоді Скрипка ще не знав, ким був та згодом стане Дугін. Згодом після інциденту один журналіст подарував українцю книгу Дугіна «Основи геополітики: геополітичне майбутнє Росії». За словами артиста, прочитавши її, йому здавалося, що книга Дугіна була написана в жанрі фентезі. Однак з роками зрозумів, що плани та сценарії, які Росія реалізує зараз, були описані ще на початку 90-х.

Олександр Дугін є російським політичним філософом, політологом та так званим ідеологом «русского міра» і євразійства. Він виправдовував анексію Криму й російську агресію проти України. Дугін також є автором книги «Основи геополітики: геополітичне майбутнє Росії», виданої 1997 року. У ній викладено його імперські погляди на майбутнє Росії та розширення її впливу, зокрема за рахунок України.

Нагадаємо, російський філософ, ідеолог «русского міра» Олександр Дугін потрапив під санкції Великої Британії. Зокрема, на всіх осіб, проти яких ввели санкції, поширюється замороження всіх активів у Британії та заборона на в'їзд, як і на Дугіна.

До слова, російський пропагандист та ідеолог «русского міра» Олександр Дугін виступив із цинічною заявою про війну проти України, а саме любов до українців, виправдовуючи необхідність їх убивати. Дугін зазначив, що росіяни та українці зазнали великих втрат через війну.

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Теги: Дугін Олег Скрипка бійка росія

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