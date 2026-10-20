Росія відповіла, чи готова піти на поступки щодо миру після кроків Трампа

Москва позитивно оцінила перспективи енергетичної співпраці зі США

Росія не пов’язує свою позицію щодо врегулювання війни проти України з рішенням президента США Дональда Трампа відкласти запровадження «пекельних санкцій». Водночас Москва позитивно оцінює перспективи енергетичної співпраці з Вашингтоном. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, пише «Главком».

За його словами, російська сторона позитивно оцінює перспективи так званої дизельної угоди зі США та має намір розвивати співпрацю в енергетичній сфері.

«У Росії та США є непогані перспективи енергетичної співпраці, ми будемо їх реалізовувати», – сказав Рябков.

Він також зазначив, що російські профільні відомства спільно з МЗС вивчають терміни дії домовленостей щодо постачання російського пального на світові ринки.

Рябков заявив, що рішення Вашингтона щодо санкцій свідчить про серйозний підхід американської адміністрації та створює умови для прогресу й нормалізації відносин між країнами.

Водночас заступник глави МЗС країни-агресора наголосив, що позиція Москви щодо врегулювання війни проти України не залежить від рішення Трампа відкласти запровадження нових обмежень.

Росія також привітала прагнення адміністрації США сприяти врегулюванню війни. Однак Рябков не заявив про готовність Москви змінити свої вимоги чи піти на конкретні поступки в межах мирних переговорів.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп підписав указ, яким зупинив запровадження масштабних обмежень проти Росії напередодні їхнього набрання чинності.