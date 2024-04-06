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Росія вивела в Чорне море носій «Калібрів». ЗСУ оцінили загрозу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія вивела в Чорне море носій «Калібрів». ЗСУ оцінили загрозу
Гуменюк: «Загроза з моря зберігається і дещо підсилена»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог може вдарити по Україні чотирма «Калібрами»

Станом на ранок суботи у Чорному морі розміщений один російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу «Калібр». Потенційний залп становить чотири ракети. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі кораблі російського флоту відсутні. Натомість у Середземному морі ворог тримає носій «Калібрів». Загальний залп – вісім ракет.

РФ вивела в Чорне море один ракетоносій
РФ вивела в Чорне море один ракетоносій
інфографіка: ВМС ЗСУ

Тим часом речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону нагадала, що загроза для України залишається через активність ворога у Чорному морі.

«Загроза з моря зберігається і дещо підсилена. Оскільки ворог напередодні вивів підводний ракетоносій на бойове чергування. Ми зафіксували цей факт», – стверджує посадовиця.

Нагадаємо, що вночі російські окупанти атакували Україну понад 30 дронами-камікадзе та шістьма ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили майже всі безпілотники і половину ракет.

Під час масштабної повітряної тривоги в ніч на 6 квітня у Запоріжжі пролунали вибухи. Унаслідок ворожих ракетних атак чотири людини загинуло, 25 поранені.

Крім того, в ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Унаслідок удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок відомо про шістьох загиблих та 10 поранених.

До того ж на Київщині уламки ворожих цілей пошкодили приміщення одного з приватних підприємств у селищі Макарів Бучанського району. А над Хмельниччиною оборонці неба збили п'ять безпілотників.

Теги: Чорне море корабель російська ракета

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