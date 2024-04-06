Україну атакували десятки дронів і ракети трьох типів: скільки вдалося збити

Захисники збили три з шістьох ракет, а також 28 із 32 дронів

РФ запустила по українських регіонах дрони, С-300, крилаті ракети Х-101/Х-555 та один «Калібр»

У ніч на 6 квітня російські окупанти атакували Україну понад 30 дронами-камікадзе та шістьма ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили майже всі безпілотники і половину ракет. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

«У ніч на 6 квітня російські окупанти атакували 32-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Білгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою «Калібр» із акваторії Чорного моря», – написав командувач.

За його даними, в результаті протиповітряного бою Силами оборони збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету «Калібр» та 28 ударних БпЛА Shahed-131/136.

Нагадаємо, що під час масштабної повітряної тривоги в ніч на 6 квітня у Запоріжжі пролунали вибухи. Унаслідок ворожих ракетних атак чотири людини загинуло, 25 поранені.

Крім того, в ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Унаслідок удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок відомо про шістьох загиблих та 10 поранених.

До того ж на Київщині уламки ворожих цілей пошкодили приміщення одного з приватних підприємств у селищі Макарів Бучанського району.