Ворог вдарив ракетами по Львівщині, загинув чоловік

Рятувальники розбирають завали після ракетної атаки на Львівську область, під ними ще можуть бути люди

Росія атакувала той самий обʼєкт критичної інфраструктури, який був її ціллю 24 та 29 березня

У неділю вранці російські окупанти атакували Львівщину крилатими ракетами. Унаслідок цього загинув чоловік. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

«Під час повітряної тривоги, яка тривала від 05:01 до 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня. Зруйнована адмінбудівля», – написав глава регіону.

За його даними, на місці влучання виникла пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її.

Унаслідок атаки загинув один чоловік. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть перебувати люди.

Нагадаємо, що в ніч на 31 березня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Наші захисники неба знищили 18 із 27 ворожих цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Відомо про двох постраждалих.