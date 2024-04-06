Нічна атака на Україну: під Києвом пошкоджено підприємство

Під час повітряної тривоги на Київщині працювали сили ППО

Ніч для Київської області минулася без жертв і постраждалих

У ніч проти 6 квітня російські загарбники запустили безпілотники та ракети по Київщині. Уламки ворожих цілей пошкодили приміщення одного з приватних підприємств у селищі Макарів Бучанського району. Про це повідомив Макарівський голова Вадим Токар у Telegram.

«Сьогодні зранку наша громада піддалась обстрілам ворожими БпЛА та ракетами.

Під час повітряної тривоги працювали сили ППО», – написав посадовець.

Він додав, що уламками пошкоджено приміщення одного з приватних підприємств. Жертв і постраждалих унаслідок цього немає.

Нагадаємо, що вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 32 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони 28 із них було знищено. Під ранок ворог запустив крилаті ракети різних типів. Дані наразі уточнюються.

Під час масштабної повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи. Унаслідок ворожих ракетних атак чотири людини загинуло, 25 поранені.

Крім того, в ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Унаслідок удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок відомо про шістьох загиблих та 10 поранених.