Росія атакувала Запоріжжя: є загиблі та поранені

Війська РФ вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю

Під час масштабної повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок ворожих ракетних атак чотири людини загинуло, 25 поранені. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Іван Федоров зазначив, що впродовж доби окупанти завдали 260 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області:

Війська РФ вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю.

По Роботиному завдали авіаційних ударів.

46 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

9 обстрілів РСЗВ накривали Малу Токмачку та Роботине.

199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Вербового.

Керівник Запорізької ОВА повідомляє, що надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони знищено 3 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.\

Нагадаємо, що у ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок відомо про шістьох загиблих та 10 поранених.