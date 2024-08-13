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Росія вивозитиме жителів Курської області в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Росія вивозитиме жителів Курської області в Україну
Найближчим часом будуть виконані перші рейси з доставки жителів Курщини до Запоріжжя
фото: з відкритих джерел

Біженців з Курщини можуть розмістити в санаторіях та пансіонатах на березі Азовського моря

Російська влада готується вивозити жителів Курської області до тимчасово окупованої Запорізької області. Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов.

«У мене сьогодні була телефонна розмова з губернатором Запорізької області Євгеном Балицьким. Ми обговорили поточну ситуацію в Курській області та можливі заходи щодо підвищення безпеки наших громадян... Однією з ключових тем розмови стала допомога у розміщенні переселенців із прикордонних районів. Євген Балицький ( так званий губернатор Запорізької області - «Главком» ) запропонував використовувати санаторії та пансіонати на березі Азовського моря, розташовані від Бердянська до Кирилівки», – зазначив Смирнов.

Він уточнив, що найближчим часом будуть виконані перші рейси з доставки людей до пунктів тимчасового розміщення в Запорізькій області.

«Крім того, на місцях працюватимуть юристи та фахівці уряду Запорізької області, які допомагатимуть жителям Курської області в оформленні необхідних документів та надаватимуть юридичну підтримку в рамках проведення антитерористичної операції», – уточнив Смирнов. 

Як повідомлялося, оперативний штаб Курської області ухвалив рішення вивозити жителів із Біловського району. За словами Смирнова, регіональне представництво Міністерства транспорту отримало вказівку підготувати додатковий транспорт для евакуації. За словами чиновника, автобуси вже чергують у безпечних зонах.

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Теги: Курщина Запорізька область

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