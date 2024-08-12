Зеленський зробив заяву про Курщину в особливий для Путіна день

Володимир Зеленський: «24 роки тому була катастрофа «Курськ» – символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни»

24 роки тому сталася катастрофа підводного човна «Курськ» – символічний початок правління кремлівського диктатора Володимира Путіна, а зараз видно є фіналом для нього і це теж Курськ. Про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

«Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа «Курськ» – символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни.

Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обовʼязково мир забезпечимо. Я дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто воює, хто працює заради України!», – сказав Зеленський.

Що відомо про аварію на кораблі «Курськ»

12 серпня 2000 року у Баренцевому морі під час навчань затонув російський атомний підводний човен «Курськ». Загинули 118 людей – усі, хто був на борту.

10 серпня 2000-го атомний підводний човен «Курськ» вийшов у Баренцеве море на навчання. Згідно з планом, 12 серпня він мав начебто торпедувати атомний ракетний крейсер «Петро Великий» та авіаносець «Адмірал Кузнєцов», які імітували корабельне угруповання противника.

Російська субмарина «Курськ»

Близько 11:30 за місцевим часом з інтервалом у дві хвилини на «Петрі Великому» відчули дві вибухові хвилі. З цього моменту зв'язок з «Курськом» втратився.

Командування російського флоту не одразу забило на сполох. Як коментували виданню The Guardian британські вчені, у Росії не могли повірити, що «Курськ» зазнав ушкоджень, адже човен вважали «непотоплюваним», «Левіафаном» з майже міфічною репутацією», таким, що нібито міг витримати навіть прямий удар торпедою.

Лише за 12 годин після вибухів Північний флот РФ оголосив надзвичайну ситуацію. Росіянам повідомили про аварію 14 серпня.

Нагадаємо, українські захисники продовжують операцію у Курській області. Під їхнім контролем близько тисячі квадратних кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський