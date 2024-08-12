Путіна роздратувала інформація про «ширину і глибину» українського наступу (відео)

На Курщині ЗСУ другий тиждень ведуть активні бої

Глибина проникнення на територію Курської області ЗСУ складає 12 км, ширина по фронту – 40

Від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, ситуація в регіоні складна.

«Під контролем противника 28 населених пунктів. Ми не знаємо про долю близько 2 тисяч осіб. ... Глибина проникнення на територію Курської області складає 12 км. Ширина по фронту – 40 км», – цитують Смирнова пропагандистські ЗМІ.

👀Путін перервав губернатора Курської області, коли той почав говорити про "глибину проникнення" України вглиб РФ. pic.twitter.com/oF1PBlv3r5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 12, 2024

Натомість явно роздратований такою інформацією російський диктатор нервово перебив Смірнова і заявив, що справа військових таку інформацію повідомляти. «Послухайте Олексій Борисович це військові нам скажуть, яка там ширина і глибина...Ви нам розкажіть про соціально-економічну ситуацію», – дратівливо сказав Путін.

Нагадаємо, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області.

Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.

Натомість міноборони РФ заявило у понеділок про продовження бойових дій у Курській області Росії. У зведенні за добу стверджує про нібито «відбиття» семи атак у районах населених пунктів Мартинівка, Бірки та Коренево Курської області та «спроби прориву» вглиб у районі Каучука.

А також про вогневі дії в районах Курилівки, Плехово, Любимівки, Суджі, Косиці, Гоголівки, Козачої локні, Михайлівки та Свердляківки.

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