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Путіну доведеться оголосити нову мобілізацію через наступ ЗСУ на Курщині – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Путіну доведеться оголосити нову мобілізацію через наступ ЗСУ на Курщині – Bloomberg
Ситуація у Курській області РФ продемонструвала брак оборонних ресурсів
фото: з відкритих джерел

Росії потрібно близько 500 000 нових солдатів протягом наступних 12 місяців для компенсації виснаження військ

Через активний наступ ЗСУ у Курській області РФ стало очевидно, що на третій рік повномасштабної війни Росії бракує військових. Тож Кремль, який всіма силами намагається цього уникнути, може оголосити загальну мобілізацію Про це повідомляє Bloomberg.

Росії потрібно близько 500 000 нових солдатів протягом наступних 12 місяців для компенсації виснаження військ в Україні.

Агенство вказує, що ЗС РФ бракує новобранців, щоб покрити втрати на передовій, які є найвищими з початку вторгнення в лютому 2022 року. Про це журналістам розповіли анонімні джерела, які близькі до Кремля та міноборони РФ 

«Путіну потрібно «близько 500 000 людей протягом наступних 12 місяців, щоб компенсувати виснаження та ротацію своїх військ, розгорнутих в Україні. Поточної стратегії вербування, яка ґрунтується на виплаті добровольцям зарплати вище ринкової, буде недостатньо. Уряд, ймовірно, перемкне свою увагу на призовників», – сказав російський економіст Bloomberg Economics Алекс Ісаков.

Джерела допускають, що офіційно мобілізацію представлять, як  захід ротації для відпочинку військ на передовій. Співрозмовники додають, що наказ про призов може бути виданий уже наприкінці цього року.

У Bloomberg підкреслюють, що Росія тримає має сотні тисяч військових на лінії фронту на сході та півдні України, де вона стикається зі зростаючими втратами. Проте ситуація у Курській області РФ демонструє брак оборонних ресурсів. 

Зазначається, що у 2022 році російський диктатор Володимир Путін наказав мобілізувати 300 000 резервістів, що викликало сплеск занепокоєння росіян щодо війни та втечу з країни мільйона людей.

Тож тепер, Кремль зосередився на закликах до патріотизму та виплатах мобілізованим, щоб спробувати забезпечити 30 000 нових солдатів, які йому потрібні щомісяця лише для поповнення рядів.

Попит військових на робочу силу вже спровокував прискорену гонку заробітної плати в бізнесі, оскільки дефіцит робочої сили посилюється в економіці РФ.

До того ж ситуація погіршується, оскільки бонусні виплати стрімко зростають, щоб спробувати залучити все більше чоловіків стати до війська. Все зараз деякі регіони шукають субсидій від уряду, щоб допомогти їм виконати наказ Путіна про виплати мобілізованим. 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін підвищив одноразову виплату росіянам та іноземцям, якщо ті укладуть контракт з міноборони РФ для участі у війні проти України. Так, виплата зросте до 400 тис. рублів. 

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Теги: путін росія війна Курщина мобілізація

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