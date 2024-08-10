У Курській області були помічені елементи нерегулярних сил «ДНР», такі як «Дика дивізія Донбасу» і бригада «П'ятнашка»

Міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

9 серпня Міністерство оборони Росії оголосило про надання додаткових реактивних систем залпового вогню, артилерії та важкої гусеничної техніки для боротьби з підрозділами ЗСУ в Суджанському районі. Російське військове командування заявило, що спеціальні сили та сили спеціальних операцій (ССО) отримали завдання очистити зону прориву та відкинути українські війська за межі міжнародних кордонів.

Російські військові висловили впевненість у тому, що їхні сили спецназу найкраще підходять для протидії українським механізованим маневрам. Військовий оглядач, пов'язаний з Кремлем, повідомив, що резерви російського Африканського корпусу були переведені з Краснодарського краю в Курську область.

Крім того, в Курській області були помічені елементи нерегулярних сил «ДНР», такі як «Дика дивізія Донбасу» і бригада «П'ятнашка», після їхніх наступальних операцій на Донбасі. 9 серпня рада командирів групи «Вагнера» оголосила про свою готовність розгорнутися в прикордонній зоні Курської області в першу чергу.

Інститут вивчення війни припускає, що російське командування може перекинути підрозділи з Північного угруповання, які були підготовлені для наступальної операції на півночі Харківської області, до Курська.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.