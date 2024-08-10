Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Як Росія відбиває атаки ЗСУ у Курській області: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Як Росія відбиває атаки ЗСУ у Курській області: аналіз ISW
Атака ЗСУ на колону російської техніки в Курській області
фото: kommersant

У Курській області були помічені елементи нерегулярних сил «ДНР», такі як «Дика дивізія Донбасу» і бригада «П'ятнашка»

Міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

9 серпня Міністерство оборони Росії оголосило про надання додаткових реактивних систем залпового вогню, артилерії та важкої гусеничної техніки для боротьби з підрозділами ЗСУ в Суджанському районі. Російське військове командування заявило, що спеціальні сили та сили спеціальних операцій (ССО) отримали завдання очистити зону прориву та відкинути українські війська за межі міжнародних кордонів.

Російські військові висловили впевненість у тому, що їхні сили спецназу найкраще підходять для протидії українським механізованим маневрам. Військовий оглядач, пов'язаний з Кремлем, повідомив, що резерви російського Африканського корпусу були переведені з Краснодарського краю в Курську область.

Крім того, в Курській області були помічені елементи нерегулярних сил «ДНР», такі як «Дика дивізія Донбасу» і бригада «П'ятнашка», після їхніх наступальних операцій на Донбасі. 9 серпня рада командирів групи «Вагнера» оголосила про свою готовність розгорнутися в прикордонній зоні Курської області в першу чергу.

Інститут вивчення війни припускає, що російське командування може перекинути підрозділи з Північного угруповання, які були підготовлені для наступальної операції на півночі Харківської області, до Курська.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним. 

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. 

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

Читайте також:

Теги: росія росіяни Міноборони Міноборони РФ Україна ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через просування ЗСУ у Курській області
Знервований Путін скликав оперативну нараду через ситуацію на Курщині (відео)
Вчора, 13:33
Настоятель одного із Харківських храмів УПЦ (МП) був завербований спецслужбою РФ ще до повномасштабної війни
Готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала священника Московської церкви
1 серпня, 10:28
Мобілізаційний поштовх поки не суттєво зміцнив українські сили на полі бою, йдеться у матеріалі газети
Скільки Україна мобілізує людей щомісячно? Газета The New York Times відповіла
31 липня, 11:43
Російські банкіри регулярно скаржаться на нестачу юанів
Російські банки почали скаржитися на дефіцит юанів
30 липня, 15:43
Командири десантно-штурмових батальйонів 80-ї Галицької бригади просять не знімати комбрига Еміля Ішкулова
«Залиште комбригом Ішкулова!» Командири 80-ї бригади звернулися до Зеленського і Сирського
29 липня, 18:18
На Харківщині понад 74 діб тривають тривоги у Липецькій та Вовчанській громадах
У Харкові завершилась найдовша повітряна тривога
25 липня, 22:00
Окупанти шість разів атакували Харків
Окупанти вперше вдарили по Харкову касетним «Іскандером»
24 липня, 21:48
Зеленський подякував тішоку Ірландії за готовність докладати особистих зусиль для повернення українських дітей додому
Прем'єр-міністр Ірландії пообіцяв нову допомогу Україні: підсумки зустрічі із Зеленським
13 липня, 17:26
Ромашина (праворуч) долучилася до пропагандистської акції
Семиразова олімпійська чемпіонка нагородила школяра з РФ, який збирав кошти для окупантів
12 липня, 14:14

Соціум

Штурмував Капітолій США в 2021 році: чоловік отримав найсуворіший вирок суду
Штурмував Капітолій США в 2021 році: чоловік отримав найсуворіший вирок суду
Як Росія відбиває атаки ЗСУ у Курській області: аналіз ISW
Як Росія відбиває атаки ЗСУ у Курській області: аналіз ISW
США дозволять Україні бити американською зброєю вглиб РФ? Прогноз від конгресмена
США дозволять Україні бити американською зброєю вглиб РФ? Прогноз від конгресмена
Чеські агенції із працевлаштування експлуатують біженців з України – розслідування
Чеські агенції із працевлаштування експлуатують біженців з України – розслідування
Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію
Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
24K
Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
12K
Виїзд за кордон: прикордонники перевірятимуть документи українців по-новому
11K
Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського
9969
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9673
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання

Новини

Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Сьогодні, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
Вчора, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42
Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
8 серпня, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
8 серпня, 05:05

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua