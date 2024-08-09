Операція у Курській області: місцеві ополченці дякують ЗСУ (відео)

Рух опору у Курській області заявляє, що в регіоні ніхто не чекає армію РФ

Місцеві ополченці Суджі Курської області дякують Збройним силам України та заявляють, що не раді у своєму місті російській армії. Відповідне відео шириться мережею.

«На зв'язку опір Курської області. Хочемо передати привіт нашим гостям, ЗСУшникам. Спробуйте не роздовбати тут все. Також звертаємось до нашої армії. Хлопці, вам тут не раді. Ми ніколи не мали проблем з українцями. Нас ніхто ніколи не обстрілював, доки ви не прийшли сюди. Ви приїхали зі своїх теплих мирних будинків, воюєте тут за бабки, бо нічого не вмієте та не хочете робити в себе вдома. Виїжджайте н**уй з Курської області, вас тут ніхто не чекає», – йдеться у заяві.

Також рух опору пропонує жителям Курської області приєднатися до своїх лав.

«Хлопці, хто з Курської, Курської області, хто хоче приєднатися до нас, ви можете знайти нас на цьому сайті opir.org.ua», – заявили ополченці.

Раніше повідомлялося, що Суджа, невелике місто в Росії, переживає серйозні труднощі, і його мешканці в безвихідній ситуації звернулися до президента Володимира Путіна з криками про допомогу. «Путін, памагі!!!» – таку фразу можна почути на вулицях міста, яке стикається з різними проблемами, від економічних труднощів до соціальних криз. Про це жителі міста пишуть в соціальних мережах.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Зауважимо, у Курській області бойові дії ведуться «за кілька десятків кілометрів» від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. ЗСУ взяли населені пункти Козачія Локня, Мирний, Круглик і Бондарівка. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку і зв'язали там війська в бою. Одночасні бої велися при вході в Коренево, а також робилися спроби зайняти Ольгівку з Крем'яним.

Також є інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Як пишуть пропагандистські воєнкори, найбільшою проблемою в організації оборони на Курському тактичному напрямку залишається роздробленість підрозділів та відсутність належної кількості сил.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу.

До слова, Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.