Операція українських сил у Курській області: нардеп Костенко назвав складову успіху

За словами нардепа, окупанти не очікували військової операції на території РФ від українського командування

Як зазначив секретар парламентського комітету, про завдання наступальної операції Сил оборони України можна тільки здогадуватися

Наступальна операція Сил оборони України в Курській області була добре спланована. Зокрема, вирішальну роль у ній відіграв ефект раптовості. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Там складно щось коментувати. Сили оборони України проводять наступальну операцію на території противника... Це історія про те, що операція була реально добре спланована. Якщо ми говоримо взагалі про планування операцій з давніх часів і донині, то основним моментом цих операцій був ефект раптовості. В сучасній війні його практично неможливо домогтися, тому що є засоби розвідки, агентура, засоби оптичної розвідки, супутники. Цього (ефекту раптовості – ред.) взагалі в цій війні практично ніхто не міг досягти. Я думаю, це вперше, коли противник реально не очікував, коли сили оборони досягли такої раптовості й почали розвивати успіх», – сказав він.

Костенко зазначив, що про завдання наступальної операції Сил оборони України можна тільки здогадуватися.

«Як це закінчиться, ми побачимо. Побажаємо удачі нашим хлопцям у їхній роботі, і подивимося, як вони зможуть довести до логічного фіналу цю операцію», – сказав народний депутат.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину постачання «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Згодом росіяни заявили, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцією на територію Росії.