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Операція українських сил у Курській області: нардеп Костенко назвав складову успіху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Операція українських сил у Курській області: нардеп Костенко назвав складову успіху
За словами нардепа, окупанти не очікували військової операції на території РФ від українського командування
фото з відкритих джерел

Як зазначив секретар парламентського комітету, про завдання наступальної операції Сил оборони України можна тільки здогадуватися

Наступальна операція Сил оборони України в Курській області була добре спланована. Зокрема, вирішальну роль у ній відіграв ефект раптовості. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Там складно щось коментувати. Сили оборони України проводять наступальну операцію на території противника... Це історія про те, що операція була реально добре спланована. Якщо ми говоримо взагалі про планування операцій з давніх часів і донині, то основним моментом цих операцій був ефект раптовості. В сучасній війні його практично неможливо домогтися, тому що є засоби розвідки, агентура, засоби оптичної розвідки, супутники. Цього (ефекту раптовості – ред.) взагалі в цій війні практично ніхто не міг досягти. Я думаю, це вперше, коли противник реально не очікував, коли сили оборони досягли такої раптовості й почали розвивати успіх», – сказав він.

Костенко зазначив, що про завдання наступальної операції Сил оборони України можна тільки здогадуватися.

«Як це закінчиться, ми побачимо. Побажаємо удачі нашим хлопцям у їхній роботі, і подивимося, як вони зможуть довести до логічного фіналу цю операцію», – сказав народний депутат.

Нагадаємо, українська армія зайшла на територію Курської області приблизно о восьмій ранку 6 серпня. Саме так повідомили в Міноборони РФ. До вечора 7 серпня Збройні сили України взяли під свій контроль щонайменше 11 населених пунктів під Курськом, а також газовимірювальну станцію «Суджа», яка забезпечує приблизно половину постачання «Газпрому» в Європу. Після чого підскочили ціни на газ на світовому ринку.

Відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

До відома, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Згодом росіяни заявили, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Попри всі заяви росіян офіційно інформацію про захоплення територій Україною наразі підтвердити не вдалось. Зазначається, що це може бути найбільшою наземною операцією на територію Росії.

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Теги: ЗСУ Олександр Костенко депутат росія окупанти

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